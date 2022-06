Leituras obrigatórias COLTEC 2023 – Notícias Concursos

Leituras obrigatórias COLTEC 2023: descubra quais são elas

O Colégio Técnico da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), conhecido como COLTEC, é uma instituição pública de ensino técnico com sede na cidade de Belo Horizonte, MG.

A comissão organizadora do vestibular do COLTEC já divulgou a lista de leituras obrigatórias para a próxima edição do processo seletivo.

A divulgação da lista de leituras tem o objetivo de fornecer aos candidatos a oportunidade de ler os livros com antecedência. Aqueles que pretendem alcançar um alto desempenho devem saber que acertar as questões sobre as obras pode fazer muita diferença, definindo a aprovação.

Dessa forma, para te ajudar na sua preparação para o vestibular, o artigo de hoje separou a lista de leituras obrigatórias do vestibular COLTEC 2023. Vamos conferir!

Leituras obrigatórias – livro

Leituras obrigatórias – seleção de contos de Júlia Lopes de Almeida

Os candidatos deverão ler os seguintes contos da escritora Júlia Lopes de Almeida.

Conto: Ânsia eterna

Conto: O caso de Ruth

Conto: In Extremis

Conto: A caolha

Conto: A rosa branca

Leituras obrigatórias – seleção de crônicas de Carlos Drummond de Andrade

Os candidatos deverão ler as seguintes crônicas de Drummond:

Crônica: Recalcitrante

Crônica: Como comecei a escrever

Crônica: Viúva loura

Crônica: Serás ministro

Crônica: Margarida

Crônica: Viagem a Paris

Crônica: Caso de arroz

Leituras obrigatórias – poema

Obra: O Navio Negreiro. Autor: Castro Alves

Leituras obrigatórias – canções

Um girassol da cor de seu cabelo. Compositores: Márcio Borges/Lô Borges

Clube da esquina 2. Compositores: Márcio Borges/Lô Borges/Milton Nascimento

Paisagem da janela. Compositores: Fernando Brant/Lô Borges

O trem azul. Compositores: Ronaldo Bastos/Lô Borges

Leituras obrigatórias COLTEC 2023: diversidade

Como podemos ver, a lista de leituras obrigatórias do vestibular COLTEC 2023 é composta por diversos tipos de obras.

Para se preparar adequadamente, os candidatos devem entrar em contato com todos esses tipos de produções culturais e, posteriormente, também com as obras selecionadas pela comissão organizadora do vestibular.