LG abre vagas de emprego para todo o Brasil

A LG, marca tradicional em tecnologias, anuncia vagas para trabalhadores em todo o Brasil. A seguir, são detalhadas as funções disponíveis para novos profissionais, conhecimentos requisitados, benefícios e vantagens, locais de atuação e o procedimento de inscrição.

LG anuncia vagas de emprego pelo país

Os cargos com vagas oferecidas pela LG possuem requisitos e atribuições que selecionam profissionais com nível de escolaridade de nível médio ao superior, com experiência e conhecimento em Vendas, Marketing, Recursos Humanos, Programação e mais.

Em conjunto com os valores de remuneração esperados pelo mercado atual, a empresa garante aos seus futuros colaboradores benefícios e vantagens, dentre eles assistências médica e odontológica, seguro de vida, vales refeição e transporte, além de modalidade de trabalho em home office para determinadas vagas.

A seguir, estão listadas as principais oportunidades oferecidas, com seu respectivo local de atuação, de acordo com dados coletados do site Vagas.com:

Sales Manager (São Paulo / SP);

Estágio em Mark. Produto (São Paulo / SP);

Anal. De Cobrança Sênior (São Paulo / SP);

Prog. De Inclusão para PCD (Todo o Brasil);

Anal. Sênior de Recursos Humanos (Temporário) (São Paulo / SP);

Trade Marketing Specialist (São Paulo / SP);

Software Development Engineer (Todo o Brasil).

Veja também: Pernambucanas abre empregos em São Paulo e Rio de Janeiro

Como realizar a inscrição

Preenchendo os requisitos necessários para ingressar na carreira oferecida pela LG, os profissionais devem concluir o processo de inscrição no link de participação.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.