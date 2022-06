Liberada consulta do PIS e do saldo do saque de até R$ 1 mil do FGTS

Não é novidade para ninguém. Atualmente, o Governo Federal libera o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para milhares de trabalhadores. Antes de mais nada, é importante destacar que os cidadãos nascidos de janeiro a novembro já podem sacar o benefício.

De antemão, para quem ainda não sabe, é possível consultar quem tem direito ao saque – além de valores e datas para receber o dinheiro – pelo site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF).

Em primeiro lugar, ao realizar a consulta pelo site, é necessário informar o NIS (PIS/Pasep) e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. Ademais, também é possível também utilizar a Senha Cidadão.

Logo, a página oferece a opção de recuperar a senha, mas também é preciso informar o NIS.

O PIS (Programa de Integração Social) serve para que os trabalhadores tenham acesso a alguns direitos e benefícios, como por exemplo, o abono salarial. Todavia, como ele é utilizado apenas em situações específicas, não é raro que o número seja “esquecido”.

Seja como for, o número do PIS é gerado no primeiro emprego do trabalhador. O trabalhador poderá anotar a sua numeração em sua Carteira de Trabalho, nos extratos de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e no seu Cartão Cidadão. Ademais, o número também pode ser obtido em qualquer agência da Caixa.

Como descobrir o número do PIS?

Há 3 maneiras de confirmar o número do seu PIS, é possível confirmar por telefone por meio de seu CPF ligando para o telefone da Previdência Social (135). Selecionando a opção 5, um atendente vai confirmar os seus dados cadastrais e informar o seu número do PIS. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Ou então pelo serviço Caixa Cidadão, no telefone 0800-7260207. O atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com atendente ocorre de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Também é possível consultar via aplicativo, Na CTPS digital por exemplo, é possível conferir o número do PIS dentro de um dos contratos registrados, na versão Android ou iOS, assim como no aplicativo do FGTS. Também é possível consultar nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

O número do PIS pode ser visto no site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). No site da Caixa, a consulta é possível pelo CPF. Também é possível acessar o site do FGTS, basta apenas realizar o cadastro, e no site é possível consultar os dados do usuário no ícone superior à direita – incluindo o número do PIS.

FGTS extraordinário de R$ 1 mil

De acordo com o calendário de pagamentos, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho. Por outro lado, todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal. Dessa forma, confira, a seguir, o cronograma para os nascidos a cada mês: Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho