Lista de obras obrigatórias vestibular UniRV 2023: confira quais são elas!

A UniRV, Universidade de Rio Verde é uma universidade municipal. O principal campus da instituição está localizado na cidade de Rio Verde, Goiás.

Os organizadores do vestibular da UniRV já divulgou a lista de obras obrigatórias para a edição 2023 do processo seletivo. A divulgação possui o intuito de fornecer aos candidatos a oportunidade de ler com antecedência os livros que serão cobrados.

Os candidatos que querem alcançar um alto desempenho no vestibular devem ter em mente que acertar as questões sobre os livros selecionadas pode fazer muita diferença na nota final.

Assim, para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje separou a lista de obras obrigatórias do vestibular UniRV 2023. Confira!

A lista de livros: confira quais serão as obras cobradas no vestibular

Vestibular UniRV: mais informações

A Universidade de Rio Verde é conhecida por oferecer muitos cursos em diferentes áreas, como Odontologia, Direito, Agronomia, Enfermagem, Farmácia, Pedagogia e Psicologia.

O vestibular é bem concorrido e, dessa maneira, aqueles que querem se destacar no processo seletivo devem ler as obras obrigatórias com muita atenção para garantir uma boa pontuação nas questões de literatura e de português.

Se você quer ajuda para estudar as obras, confira um resumo da obra Ciranda de Pedra, da escritora Lygia Fagundes Telles. Uma alternativa para estudar os livros da lista de leituras obrigatórias é também procurar por vídeos de professores que analisam as obras na internet.

Por fim, lembre-se de conferir mais informações sobre o processo seletivo e todas as modalidades de ingresso na instituição no próprio site do vestibular da UniRV.