Livros obrigatórios vestibular UFU 2022/02: descubra quais são eles

Os candidatos que querem estudar na UFU, Universidade Federal de Uberlândia, podem ingressar na universidade por meio do SISU ou por meio do vestibular.

Se você optou pela segunda forma e quero participar do processo seletivo por meio do vestibular, é muito importante que você tenha em mente aquilo que será cobrado na prova.

A comissão organizadora do vestibular da UFU já divulgou a lista de leituras obrigatórias para a próxima edição do processo seletivo.

A divulgação da lista de livros obrigatórios tem o objetivo de fornecer aos candidatos a oportunidade de realizar as leituras com antecedência. Aqueles que pretendem alcançar um alto desempenho devem saber que acertar as questões sobre as obras pode fazer muita diferença na nota total.

Assim, para te ajudar na sua preparação para o vestibular, o artigo de hoje separou a lista de livros obrigatórios do vestibular UFU 2022/2. Confira!

Os livros obrigatórios UFU 2022/2:

Obra: O homem que sabia Javanês e outros contos. Autor: Lima Barreto;

Obra: O Cortiço. Autor: Aluísio Azevedo;

Obra: O noviço. Autor: Martins Pena;

Obra: A cor púrpura. Autor: Alice Walker;

Obra: A Rosa do Povo. Autor: Carlos Drummond de Andrade.

Vestibular UFU 2022/2

As inscrições para a próxima edição do vestibular poderão ser realizadas até o dia 30 de junho de 2022.

A primeira fase de provas do processo seletivo será aplicada no dia 21 de agosto de 2022 e será formada por 88 questões objetivas. O resultado com aprovados na primeira fase será divulgado no dia 22 de setembro de 2022.

A segunda fase, por sua vez, será aplicada no dia 09 de outubro de 2022. Ela será composta 22 questões discursivas, sendo duas por disciplina (Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Português, Literatura, Matemática, Química e Sociologia) e a produção da redação.

O resultado final do processo seletivo da UFU será divulgado no dia 18 de novembro de 2022.