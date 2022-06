Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Luandre disponibiliza vagas em Jundiaí (SP). A consultoria de recursos humanos, especializada em recrutamento e seleção, anunciou a abertura de um processo seletivo para contratação de profissionais na cidade do interior paulista.

As chances são para a função de auxiliar de operações e podem participar profissionais de todas as idades, desde que tenham ensino médio completo e residam em Jundiaí ou nas cidades de Cajamar, Caieiras, Francisco Morato, Várzea Paulista, Itupeva, Louveira e proximidades.

De acordo com a empresa, os trabalhadores contratados atuarão em uma companhia de grande porte do segmento logístico E-Comerce. Eles serão responsáveis pela movimentação de carga, separação, conferência e palatização de mercadorias. Ainda, não é preciso ter experiência prévia nesta função – ou em qualquer outra -, o que amplia o público-alvo, permitindo a participação de jovens em busca do primeiro emprego no processo de seleção.

A contratante oferece aos profissionais selecionados salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem Assistência Médica, Assistência Odontológica, Refeitório, Cesta básica, Seguro de Vida e Vale Transporte.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://luand.re/log-800, onde estão disponíveis mais informações sobre as posições disponíveis. É possível, ainda, enviar o curriculum por e-mail, informando o nome da vaga desejada ano assunto. Neste caso, o envio deve ser realizado diretamente pelo logistica@luandre.com.br.