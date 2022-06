Lucro do FGTS será depositado até agosto deste ano; veja quem tem direito

O lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) será depositado nas contas dos trabalhadores que tinham saldo disponível até 31 de dezembro de 2021.

Conforme a Lei 13.446/2017, o depósito dos rendimentos deve ser realizado até 31 de agosto. O repasse começou em 2017, e desde então todos os anos é efetivado.

Valores do Lucro do FGTS

Até o momento os valores do lucro de 2021 ainda não foram divulgados. No entanto, considerando o montante distribuído no ano passado referente a 2020 (R$ 8,129 bilhões), é possível estimar a nova quantia, uma vez que a variação é pequena.

Neste sentido, veja a seguir a previsão dos valores de 2021 com base no saldo disponível nas contas do FGTS de cada trabalhador até o dia 31 de dezembro de 2020:

R$ 2 mil – R$ 37,26;

R$ 3 mil – R$ 55,89;

R$ 4 mil – R$ 74,52;

R$ 5 mil – R$ 93,15;

R$ 10 mil – R$ 186,30;

R$ 20 mil – R$ 372,60;

R$ 100 mil – R$ 1.863,00.

Depósito do Lucro do FGTS

Segundo o Conselho Curador, o lucro do FGTS deve ser repassado todos os anos até o dia 31 de agosto. Em 2021, os valores referentes ao rendimento de 2020 foram liberados em 17 de agosto.

Saque extraordinário de R$1 mil do FGTS liberado para 34 milhões

A liberação do saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) continua. Até o momento, já podem resgatar os valores os trabalhadores nascidos entre janeiro e outubro.

De acordo com o Governo Federal, cerca de 42 milhões de trabalhadores possuem saldo disponível no Fundo de Garantia e estão aptos a sacarem os valores. Aproximadamente 34 milhões já tiveram a quantia depositada.

Quem pode realizar o saque extraordinário?

Todos os trabalhadores que tenham saldo nas contas ativas (emprego atual) ou inativas (empregos passados) do fundo, considerando os rurais, intermitentes, temporários e avulsos podem realizar o saque.

Calendário de liberações

Os recursos são liberados conforme o mês de nascimento de cada trabalhador. Confira o cronograma:

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

Como consultar o valor do FGTS?

Por SMS

Sendo uma das formas mais práticas de consultar o FGTS, o trabalhador pode aderir a opção de receber mensagens de textos (SMS) quando houver alguma movimentação em suas contas no Fundo de Garantia.

Por correspondência

Outra forma de receber o extrato do FGTS é em sua própria residência. O trabalhador pode ter acesso às informações a cada dois meses, basta informar o endereço completo no site do órgão, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

No site ou aplicativo

Por fim, é possível consultar o extrato do FGTS através do site da Caixa ou pelo aplicativo do fundo. Pelo site, o trabalhador deve informar o NIS (PIS/Pasep) ou a Senha Cidadão. A consulta pelo aplicativo também é simples, no entanto, é preciso baixá-lo.