Lugares incríveis para você conhecer no Itaim Bibi paulista

Conheça os melhores destinos da capital e desbrave o que esse bairro oferece de melhor.

O Itaim Bibi é um dos bairros mais conhecidos de São Paulo por inúmeros motivos. A região, considerada uma das mais luxuosas e de alto padrão da cidade, é composta por um conjunto de características que agradam quem mora na região. São inúmeras opções de lazer, conveniência, localização e gastronomia, e não faltam diversidade e qualidade em cada uma delas.

E para aproveitar tudo o que esse bairro tão completo oferece, nada melhor do que contar com uma ajuda especial. Confira no artigo de hoje tudo o que o Itaim Bibi oferece a seus moradores e visitantes. Boa leitura!

Motivos que fazem o Itaim Bibi um dos melhores bairros de SP

O Itaim Bibi fica na Zona Oeste de São Paulo, e é vizinho de regiões tão nobres quanto a sua, como os bairros Vila Olímpia, Vila Nova Conceição e Jardins. Administrado pela subprefeitura de Pinheiros, esse bairro nobre em São Paulo não está tão em alta apenas por sua beleza, diversidade de comércio e charme. Tópicos muito importantes hoje em dia, como segurança, infraestrutura, mobilidade e entre outros, também são de alta qualidade quando pensamos no Itaim Bibi.

Na sequência, entenda melhor cada um dos benefícios que a região oferece.

Localização

Quando se é adulto, é natural que você preste mais atenção nos lugares que escolhe dar um passeio, e até mesmo no endereço de seu futuro lar. Muitas coisas são levadas em consideração nessa hora, e optar por se mudar, trabalhar e até mesmo passear num local que está muito bem localizado na vasta área que é São Paulo, é um privilégio e tanto.

A facilidade da localização do Itaim Bibi é gigante, já que o bairro está próximo de locais como Parque Ibirapuera, Shopping Iguatemi, MIS (Museu da Imagem e do Som), além de inúmeros ambientes empresariais, como escritórios financeiros, agências de publicidade e muitos outros.

Um local como esse possibilita a você aproveitar o que há de melhor e mais prático por vários bairros de São Paulo, necessitando apenas caminhar ou utilizar um rápido meio de transporte.

Mobilidade

Falando em transporte, o Itaim Bibi é um dos bairros nobres em São Paulo que mais conta com boas opções de locomoção. As vias mais importantes da cidade ou estão localizadas na região, ou passam muito perto, promovendo mais diversidade e opções na hora de fazer um percurso.

Se você tem carro próprio ou prefere transporte por aplicativos, a avenida Brigadeiro Faria Lima no Itaim Bibi em São Paulo, bem como as avenidas São Gabriel, das Nações Unidas, 9 de Julho, Juscelino Kubitschek e Marginal Pinheiros, são algumas das opções para trafegar pela região e seu entorno.

Mas se você precisa ou prefere recorrer ao transporte público, o que não falta são boas opções! Além de várias linhas de ônibus e espaço para alugar bicicletas, o Itaim Bibi tem à disposição as estações Cidade Jardim e Vila Olímpia, ambas da linha 9 – esmeralda, da CPTM.

Segurança

Classificado como um bairro de classe A, o Itaim Bibi – e a Zona Oeste, a qual faz parte – são uns dos lugares tidos como mais seguros de toda a capital paulista. Isso porque o bairro recebe com tranquilidade um grande volume de pessoas todos os dias, seja aproveitando os prazeres à luz do sol, ou então a boêmia noturna.

Tudo isso é possível porque o espaço é muito bem monitorado pelos dois órgãos de segurança presentes no bairro, como o 15º DP e o 23º Batalhão de Polícia Militar. Além disso, os restaurantes no Itaim Bibi, bares, espaços de cultura, saúde e educação, também contam com ampla vigilância, trazendo mais tranquilidade na hora de visitar qualquer espaço por ali.

Lazer

Essa é uma das partes mais aguardadas, afinal, você já sabe que o Itaim Bibi é um dos bairros de São Paulo que mais consegue unir diversão e variedade. Assim, fica complicado escolher apenas um lugar para aproveitar o tempo livre.

Mas fique tranquilo, resolver esse dilema é simples, afinal, o que não falta são locais badalados e diversificados quando falamos do Itaim Bibi. A região conta com maravilhosas áreas verdes, praças, espaços para caminhada, além de muitos bares e endereços gastronômicos para você experimentar cozinhas tradicionais em suas versões mais saborosas e requintadas, como a francesa, italiana, japonesa, mexicana e muitas outras.

Os melhores lugares do Itaim Bibi paulista

Para sanar sua curiosidade sobre as delícias tanto culturais quanto gastronômicas que o Itaim Bibi proporciona, confira os melhores pontos de alimentação e lazer nas proximidades desse bairro.

Parque do Povo

O Parque do Povo é um dos endereços turísticos mais novos de São Paulo, mas ainda assim, um dos mais queridos. Inaugurado em 2008, o espaço, que também leva o nome de Mário Pimenta Camargo, conta com 112 mil m² de puro verde e ar fresco para quem ama dispensar um tempo do caos paulistano e caminhar, pedalar ou só deitar na grama fresca e curtir um ar livre ou piquenique no fim de tarde. Com entrada franca e localizado na Av. Henrique Chamma, 420, fica aberto das 06 às 22 hrs, de terça a domingo.

Eataly

O Eataly é o maior espaço de mercadoria e comida italiana localizado fora da Itália, e foi aqui, em São Paulo, que os donos dessa marca resolveram abrir sua primeira loja. Agora, já são 7 anos de Eataly em São Paulo, e o espaço é um dos mais requisitados para quem busca experimentar os verdadeiros ingredientes e temperos da Itália. Localizado na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1489, para entrar é preciso reservar uma mesa, e o local funciona de segunda a domingo das 09 às 23hrs.

Boteco Boa Praça

Mesmo amando uma gastronomia mais requintada, um bom buteco nunca sai de moda, especialmente se esse for num espaço super charmoso, com decoração bem ambientada, e ideal para aproveitar com os amigos uma cerveja gelada, e drinks bem preparados. O Boteco Boa Praça é esse lugar! Com música ao vivo, ambiente aconchegante e comida tradicional de bar paulistano, o espaço é atração certeira para o Happy Hour da firma. O espaço fica na Av. Brg. Faria Lima, 3183, e funciona de terça a domingo, com horários variados.

Nattu Restaurante

O Nattu Restaurante é uma ótima dica se você estiver em busca de gastronomia que trabalhe com ingredientes frescos, de alta qualidade e com boa complexidade de sabores. A parte boa é que o espaço não foca apenas em comida vegana ou vegetariana, dá pra comer boas proteínas animais e ainda curtir um tempo de qualidade com uma companhia que prefere uma alimentação à base de plantas. Localizado na R. Clodomiro Amazonas, 473, o espaço funciona de segunda a domingo, das 12h às 22 hrs.

Kinoplex

O Kinoplex, no Itaim Bibi, é um espaço ideal para assistir aquela estreia que você estava ansioso. O espaço conta com inúmeras salas, inclusive IMAX e VIP, e os ingressos são liberados com até 30 minutos de antecedência. A unidade fica na R. Joaquim Floriano, 462 – Loja 29.

Trabuca

Para fechar, temos aqui uma maravilhosa mistura de bar, espaço pop, balada e até mesmo, confeitaria. Isso porque o Trabuca Bar consegue unir um cardápio de doces deliciosos, drinks de dar água na boca, além de decoração inspirada na cena artpop, e a ilustre presença de DJ ‘s para animar a noite do pessoal que prestigia o ambiente. O endereço é Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1444, e o espaço funciona com reservas de quarta a sábado, com horários variados.

Aproveite ainda mais do Itaim Bibi

Agora que você já conhece os melhores pontos de cultura, lazer e gastronomia do Itaim Bibi, e também sabe que a região é uma das melhores em nível de infraestrutura, segurança e mobilidade dentre os bairros de São Paulo, talvez entenda que visitar o local não seja o suficiente, principalmente tendo em vista um bom apartamento no Itaim Bibi como seu futuro lar.

Para isso, nossa dica final é contar com uma boa imobiliária, que ofereça serviços ideais para o jovem atual. A Yuca é uma ótima opção nesse momento, já que trabalha com apartamentos prontos para morar, boa curadoria de espaço e localização, além de oferecer uma mensalidade que já inclui serviços como limpeza e manutenção. Acesse o site deles e confira as opções.