Madden 21 é plataforma cruzada? Guia Detalhado (2022)

Os videogames baseados na franquia Madden NFL estão entre os mais populares do mundo. No entanto, é possível torná-los multiplataforma? Madden 21 foi lançado exclusivamente para Xbox One e PS4 em 20 de agosto. Mas, nem PCs nem dispositivos móveis podem jogar o jogo.

Seu acordo exclusivo com a Microsoft provavelmente influencia a decisão da EA Sports. Como eles lançarão em breve uma versão atualizada do Xbox One, esta versão suportará jogos do Xbox 360 e do Xbox One. “Projeto Hélice” é um recurso do novo console. Usando isso, os jogadores podem jogar jogos multiplayer contra jogadores em outros consoles e PCs.

E também há especulações de que a EA quer que as pessoas comprem Madden 19 para jogar o jogo em vez de em outras plataformas. Porque isso será capaz de dar a eles a melhor base de jogadores online possível, então, essa teoria significa que Madden 21 pode ser lançado em várias plataformas após o Madden 19?

O que é Madden 21?

Outro grande jogo Madden NFL foi desenvolvido pela EA Tiburon: Madden NFL 21. E uma série de novos recursos foram incluídos no jogo deste ano, incluindo gráficos e animações realistas.

Você pode escolher o time pelo qual jogará. E o oponente também pode ser escolhido por você.

Assim, você pode facilmente encontrar algo que se adapte a qualquer situação com tantas opções disponíveis. Se você está jogando sozinho ou com um amigo.

Ele também apresenta gráficos de alto nível. E o personagem vai se sentir real. Você pode navegar facilmente neste jogo acelerado com os controles.

Mas, a maior questão na mente do jogador é se Madden 21 é multiplataforma ou não?

Madden 21 é multiplataforma?

Como em todos os jogos anteriores da série, o Madden NFL 21 não possui estádio. Então, isso significa que infelizmente você não pode jogar com alguém em outra plataforma, como PlayStation, Xbox One ou PC.

Ao saber que Madden estava lançando um novo jogo, muitos jogadores se perguntaram se seria possível jogar com outros jogadores em outro console.

Mas, quando o jogo foi lançado, eles disseram que o jogo multiplataforma não seria possível. E, muitas pessoas ficaram desapontadas por causa disso. A maioria dos jogadores viu isso como uma oportunidade perdida.

Portanto, Madden NFL 21 não estará disponível no Xbox One ou PC. Como resultado, os jogadores de console e PC não poderão jogar juntos.

Madden 21 é PC multiplataforma e Xbox One?

A partir de 2022, não haverá versão para PC de Madden 21. Além disso, Madden 21 também não foi anunciado para o Xbox One. O PS4 e o PS3 provavelmente serão as únicas plataformas que hospedarão o jogo.

A versão para PC de Madden pode nunca ser lançada devido a restrições orçamentárias. A empresa ganharia consideravelmente menos dinheiro se um lançamento multiplataforma custasse 700 dólares do que se fosse exclusivo para um console.

E, devido à falta de receita dos custos de desenvolvimento, pode não se tornar multiplataforma.

Madden 22 PS4 e Xbox One é multiplataforma?

A plataforma Madden 22 não existe entre o PlayStation 4 e o Xbox One. Os jogadores do Xbox One e PlayStation 4 não podem jogar uns com os outros.

Pode ser um desafio para esses jogos trabalharem juntos em plataformas se estiverem em ambos os consoles, porque ambos os desenvolvedores de console querem lucrar mais com suas respectivas versões do jogo.

Portanto, certifique-se de que seus amigos estejam jogando no mesmo console que você se quiser jogar Madden 22 com eles.

Madden 21 é multiplataforma para PC e PS4?

Madden NFL 21 não está disponível no PS4 e PC. Em outras palavras, se você possui um PS4, só pode jogar com pessoas que também possuem um PS4. E você não poderá jogar contra seu amigo se ele tiver um PC.

O PC e o PlayStation diferem em recursos, tornando os jogos multiplataforma muito difíceis. Portanto, esta é a principal razão para não haver jogos multiplataforma.

Os jogadores do PlayStation usam gamepads, enquanto os usuários de PC têm mouse e teclado. Por causa disso, os jogos têm dificuldade em equilibrar as reações entre os consoles.

E jogar Madden NFL 21 em seu console ou PC pode deixar o jogo tenso ou sem resposta devido aos controles do PC. Em segundo lugar, o hardware pode ser diferente.

Vários métodos de entrada estão disponíveis no PlayStation que não aparecem em nenhum teclado, como o touchpad, o joystick e os botões de controle DualShock.

No entanto, é importante que os jogos de hoje sejam multiplataforma. Como existem tantos dispositivos diferentes, é crucial que os jogadores possam jogar seus títulos favoritos em várias plataformas sem problemas.

Mas esse certamente não é o caso de Madden 21.

Madden 21 PS4 e PS5 é multiplataforma?

Infelizmente, não há cruzamento entre Madden NFL 21 e PS5. Portanto, os jogadores do PlayStation 4 e PlayStation 5 não podem jogar juntos.

Madden 21 é multiplataforma Xbox One e Xbox Series X / S?

Não, não há cruzamento entre Madden NFL 21 e o Xbox Series X/S. Portanto, nenhum console pode competir com o outro.

Existem duas plataformas que Madden 21 é multiplataforma?

Não há um estádio com dois estádios diferentes no Madden NFL 21. Assim, os jogadores do Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Mobile, Stadia e PC não podem jogar juntos.

Os jogadores devem estar no mesmo dispositivo para jogar juntos.

Características Cross-Gen do Madden NFL 21

Os fãs de futebol de simulação se cansaram da EA e da franquia Madden NFL devido ao seu forte foco em microtransações.

Além disso, o fato de a EA ser a única empresa autorizada a fazer jogos de NFL baseados em simulação não ajuda.

Os fãs do Modo Franquia parecem ter sofrido mais este ano. Comparado ao Madden 20, não há mudanças significativas no Madden 21.

Assim, a hashtag #FixMaddenFranchise foi criado no Twitter por fãs do modo de jogo.

Assim, a EA prometeu que o Modo Franquia seria atualizado e alterado no futuro. E o modo de franquia será melhorado com patches este ano.

Mas, ainda assim, devido à falta de cross-play do Madden 21, os jogadores só podem jogar online com outros que possuem o mesmo console. Os jogadores do PlayStation 4 só podem jogar contra jogadores do PlayStation 4.

E os jogadores do Xbox One só podem jogar contra jogadores do Xbox One. No entanto, isso pode não ser uma coisa ruim.

Como ainda existe a possibilidade de competir online, Madden Ultimate Team e The Yard são jogos populares entre a comunidade multiplayer.

Palavras finais

Então, esperamos que agora você tenha uma resposta para saber se Madden 21 será cross-play ou não. Na verdade, pela primeira vez na história da EA, Madden 21 não suportará cross-play. Atualmente, também não há planos para alterar essa restrição em jogos futuros. Durante seu primeiro ano de lançamento após o lançamento do console de próxima geração. E Madden 20 era multiplataforma em ambos os consoles. A EA, no entanto, decidiu não fazer isso para a versão deste ano do jogo.