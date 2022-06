maioria só começa a receber 8ª rodada na próxima semana

Nesta semana, o Governo Federal retoma os pagamentos do Auxílio Brasil. Segundo as informações do calendário oficial do programa, na próxima sexta-feira (17), as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1 já poderão receber o benefício em questão. A maioria dos grupos só começa a receber a partir da próxima semana.

Na semana atual, o Ministério da Cidadania libera o saldo do projeto apenas para o primeiro grupo de usuários. Como dito, são apenas as pessoas que possuem o NIS final 1. Todos os outros só receberão o dinheiro a partir da próxima semana. Veja abaixo.

Sexta-feira (17) – NIS final 1

Segunda-feira (20) – NIS final 2

Terça-feira (21) – NIS final 3

Quarta-feira (22) – NIS final 4

Quinta-feira (23) – NIS final 5

Sexta-feira (24) – NIS final 6

Segunda-feira (27) – NIS final 7

Terça-feira (28) – NIS final 8

Quarta-feira (29) – NIS final 9

Quinta-feira (30) – NIS final 0

Como visto, os pagamentos seguirão obedecendo a regra básica de depósitos sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário saber qual é o algarismo final do seu NIS. Trata-se de uma regra que já existia nos repasses do antigo Bolsa Família e que segue valendo no Auxílio Brasil.

As regras são as mesmas para todos os grupos. Os cidadãos têm um prazo de 120 dias, ou seja, quatro meses, para movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil. Os usuários não precisam gastar o saldo completo neste período. Ele precisa apenas realizar uma simples movimentação para provar para o Governo Federal que precisa da quantia.

Valores seguem os mesmos

Vale lembrar que os pagamentos do Auxílio Brasil em junho seguem as mesmas regras de liberações de valores. Desde o final do ano passado, o Governo Federal decidiu pagar o benefício de, no mínimo, R$ 400 por família cadastrada.

A regra não mudou. Dessa forma, já é possível adiantar que todos os usuários do programa social receberão, ao menos, R$ 400 por pessoa nesta nova liberação. Alguns poderão receber mais, mas nunca menos do que este patamar.

Quantidade de usuários

O que ainda não dá para cravar, é a quantidade de usuários. Até este momento, o Ministério da Cidadania não se pronunciou sobre a situação. É provável que eles divulguem os novos dados até o final desta semana.

As informações mais recentes dão conta de que pouco mais de 18 milhões de brasileiros estão dentro da folha de pagamentos do Auxílio Brasil. Os dados são referentes ao mês de maio, quando o Governo realizou a liberação mais recente do benefício.

Consulta ao app do Auxílio Brasil

Mesmo que o Ministério da Cidadania ainda não tenha divulgado os dados de junho do Auxílio Brasil, o fato é que os cidadãos já podem conferir as suas informações pessoais sem precisar sair de casa para a realização da consulta.

Basta realizar o download do app do Auxílio Brasil para celulares com sistema Android ou iOS, informar os dados pessoais e conferir quais são os benefícios que serão pagos em seu nome neste mês de junho. O cidadão também poderá consultar os valores.