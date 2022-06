Mais de 100 IDs de decalques Roblox ou códigos de tinta spray 2022 (funcionando)

Todos nós amamos designs criativos. Decalques são designs únicos ou você pode dizer como adesivos decorativos em uma superfície para transferi-la para outra superfície. Os decalques nos ajudam a melhorar as texturas e o ambiente de algumas coisas, como decorações de casa, anúncios, camisetas feitas e muitas outras superfícies planas. Muitas pessoas usam decalques para eventos promocionais. Neste artigo, adicionamos uma lista de IDs de decalque Roblox e IDs de tinta spray.

O que é Roblox?

Você ama jogar jogos online? 1,2 bilhões de pessoas no mundo adoram jogar jogos online. Especialmente as crianças e os adolescentes estão no topo da lista que usa o jogo multiplayer online Roblox. Roblox oferece muitos gêneros, desde jogos de corrida a jogos de ação, jogos de esportes a jogos reais de batalha, jogos de aventura e muitos gêneros.

Roblox é uma plataforma amigável para jogadores e desenvolvedores de todas as idades. A socialização digital é uma das coisas mais importantes, pais e filhos podem aprender com Roblox.

Decalques Roblox

Se você quer ter uma experiência de jogo online emocionante, então você deve ir para Roblox Decals. Como os Decalques ajudam na conversão de várias texturas em um único objeto, isso ajuda os jogadores a imaginar um ambiente de jogo de boa qualidade.

Principalmente, se você ama arte, os Decalques Roblox podem ser a melhor opção para você. Porque ajuda na criação de artes. Ao usar o Roblox Decals, você pode criar seu próprio mundo de jogos em sua casa. Além disso, você pode compartilhá-lo com seus amigos. Primeiro, ele vem de graça, mas estamos sempre prontos para versões pagas para experimentar melhores jogos online. Portanto, compre de acordo com seus requisitos de jogo.

Então, passamos pelos decalques do Roblox agora vamos passar para os IDs de decalques do Roblox.

IDs de decalques Roblox

Todos nós adoramos as coisas que são personificadas, se você é um usuário do Roblox, então você também pode pintar os logotipos e outros decalques. Para obter os IDs de decalque, você deve considerar algumas coisas no Roblox;

Os itens que você vai pintar com spray devem ser um item do jogo

Você precisa ter uma engrenagem de tinta spray

Você precisa de uma imagem para jogar junto com o Roblox porque a imagem fará o truque para o jogo.

Escolha cores e resoluções de acordo com as diretrizes dos IDs de decalques da Roblox.

Agora, para jogar, você precisa de alguns códigos para ter acesso ao jogo. Se você quiser se tornar um profissional na plataforma de jogos online da Roblox, você deve ter alguns IDs de decalque como você tem para outros jogos online como códigos de trapaça.

Aqui está uma lista de 50 IDs de decalque Roblox e códigos de tinta spray, você pode usar enquanto joga no Roblox!

1. Cara legal: 188282412

2. Segredo: 187907726

3. Pontos: 182704132

4. Arma: 966338

5. IDK: 188282412

6. Legal: 188482403

7. Lutador: 150957939

8. Alvo e Destrua: 69711222

9. Pikachu: 46059313

10. Lol Emoji: 24774766

11. John Cena: 7564321

12. Aborrecedores que vão odiar: 66481956

13. Laranja irritante: 76543210

14. Contra: 1234756

15. CA/CC: 12347538

16. Garota: 80514443

17. Padrão Bob Esponja: 1234532

18. Zumbi: 57764564

19. Super Sonic: 1234752

20. Chapéu de Festa: 12345383

21. Jetpack: 31314966

22. Radar Bloxxy: 29532138

23. Emaranhador Quântico: 72644644

24. Bomba do Buraco Negro: 28277486

25. Canhão Bola de Neve: 19704172

26. Lançador de foguetes: 32356064

27. Gancho: 30393548

28. Arma de gravidade: 34901961

29. Cajado Zumbi: 26421972

30. Arma de Raio Transmorfo: 29099749

31. Raio Super Congelado: 42845853

32. Correntes: 208900997

33. Alguém: 225686706

34. Clássico: 234150942

35. Sangue Ruim: 189386618

36. Repetição: 178856837

37. Vale a pena: 218740695

38. Observe-me: 201680547

39. All-Seeing Sentry: 68603151

40. A equipe de Gloomy Grip: 33382711

41. Banana: 169360242

42. Animais: 177956804

43. Trap Queen: 210773060

44. Líder de torcida: 187926608

45. Bang bang: 168969594

46. ​​Até mais: 235855135

47. Dragão: 136931266

48. Bate! : 6013360

49. Cara Azul: 9876543

50. Sem Noobs: 1081287

CA/CC: 12347538 Estrela irritada de Patrick: 13712924 Menina anime: 1234538 Laranja Irritante: 76543210 Bang!: 6013360 Cara Azul: 9876543 Charizard?: 516095478 OMG PIE de Cobain: 12347578 Contra: 1234756 Doge: 134079000 Dominus: 69791871 Dragão: 136931266 Drake: 473973374 Finn e Jake: 80684094 Menina: 80514443 Tenho leite?: 45550210 Bobina de gravidade: 23534055 Capacete Halo: 75076726 Aborrecedores que vão odiar: 66481956 Eu <3 Pôneis: 1234566 John Cena: 7564321 gatinha: 123475161 Lol Emoji: 24774766 Miley Cyrus: 144685573 Logo da Monster Energy: 123474111 Sem Noobs: 1081287 Chapéu de festa: 12345383 Pessoas na praia: 7713420 Pikachu: 46059313 Bicicleta de terra vermelha: 30155526 Logo Roblox: 80373024 Aranha Tux: 1803741 Bob Esponja Padrão: 1234532 Bob Esponja Rua Grafite: 51812595 Briga Super Smash Bros: 2018209 Super Sonic: 1234752 Pacote de Espadas: 73737627 Alvo e Destruae: 69711222 Caminhão: 5961037 Trunfo: 415885550 Pássaro do Twitter: 394647608 Universo: 1234562 Bem-vindo ao sinal do inferno: 30117799 Mago: 80373810 Você não pode me ver; Eu sou um gato invisível: 2483186 Zumbi: 57764564

Códigos de Char:

45883754

51969264

47168976

47662061

55882232

22711653

40468903

25116617

ID surpresa para Roblox

1. 1234550

2. 12347561

3. 1340790

4. 2033687

5. 205393736

6. 409739014

7. 54335881

8. 54353046

9. 601336913 (códigos de RPG infinito)

Conclusão

Roblox permite que seus usuários sejam mais criativos no caso de Decals. Essa é uma das razões pelas quais o Roblox já cruzou mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo. Além disso, os jogos online aliviam o estresse, então apimente sua vida com Roblox Decal Ids e tintas spray. A vida tem tudo a ver com ser feliz, então jogue jogos online!