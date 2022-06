Maneiras de desbloquear o teclado que não digita no Windows 11

Você já percebeu que seu teclado não está digitando quando você liga o laptop? Bem, isso não é algo incomum para usuários de laptops. Esse problema ocorre principalmente quando o seu teclado está bloqueado. Se você bloqueou acidentalmente o teclado no laptop, talvez não consiga usar o PC, a menos que o desbloqueie novamente. Se o teclado não digitar, você terá que desbloqueá-lo primeiro. Se você não sabe como bloquear ou desbloquear um teclado no Windows 11, este artigo o ajudará.

Como consertar um teclado que está bloqueado ou não digita

Este artigo será seu guia para ajudá-lo a bloquear ou desbloquear um teclado no Windows 11.

Bloquear ou desbloquear um teclado no Windows 11

Há duas maneiras de bloquear ou desbloquear um teclado no Windows 11. Você pode fazer isso por meio do atalho de teclado de bloqueio ou ativando ou desativando as teclas de filtro.

Bloquear ou desbloquear através do atalho de teclado

A maioria dos laptops vem com uma chave de bloqueio no teclado. A tecla de bloqueio do seu teclado geralmente estará nas teclas F na parte superior. Basta pressionar o Fn + tecla de bloqueio no teclado para desbloquear o teclado. Isso desbloqueará o teclado se ele já estiver bloqueado. Novamente, pressione o Fn + tecla de bloqueio no teclado para bloquear o teclado.

Essa tecla pode ou não estar presente no teclado do seu laptop. Esse método pode funcionar no seu laptop Windows 11. Se essa tecla não estiver presente em seu laptop, você poderá passar para o próximo método para bloquear ou desbloquear o teclado.

Ativar ou desativar as teclas de filtro no Windows 11

Outra coisa que você pode tentar fazer é ativar ou desativar as teclas de filtro no Windows 11. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas no seu PC.

No Definições aplicativo, vá para o Acessibilidade guia da barra lateral esquerda.

Aqui, do lado direito, clique no botão K tabuleiro.

Você verá uma opção para Chaves de filtro na próxima tela.

Se esta opção já estiver ativada, seu teclado está bloqueado. Desligue a alternância para desbloquear o teclado. Se você quiser bloquear o teclado novamente, ative a alternância.

Verifique se há hardware defeituoso

Se o teclado ainda não estiver funcionando, o motivo provavelmente pode ser o hardware defeituoso. Sim, os usuários geralmente enfrentam esse problema devido a hardware defeituoso, que pode parecer que o teclado está bloqueado. Se você estiver usando um laptop, provavelmente deve verificar se há poeira entre as teclas e limpar o teclado. Se você duvida que o teclado esteja com defeito, provavelmente deve tentar usar um teclado externo.

Se o teclado do seu laptop estiver com defeito, o teclado externo provavelmente funcionará sem nenhum problema. Se o teclado externo que você tentou conectar ao seu PC estiver funcionando bem, você provavelmente deve entrar em contato com o centro de serviço e consertar o teclado.

Perguntas frequentes

Como faço para corrigir meu teclado não digitando no Windows 11?

Você provavelmente pode enfrentar esse problema quando o teclado está bloqueado. Se você encontrar o teclado bloqueado, siga as etapas deste artigo para desbloqueá-lo e funcionará bem.

Como desbloquear meu teclado no Windows 11?

Você pode desbloquear o teclado no seu PC com Windows 11 com a tecla de bloqueio. Pressione e segure o Fn + Bloqueio do Teclado tecla para desbloquear o teclado.

Conclusão

Acima neste artigo, discutimos como você pode bloquear e desbloquear o teclado no Windows 11. Às vezes, você pode enfrentar problemas com o teclado e descobrir que ele não está funcionando ou não está digitando ao inicializar o PC. Bem, a causa geral disso pode ser o teclado bloqueado. Se o teclado estiver bloqueado, você poderá desbloqueá-lo seguindo as etapas mencionadas neste artigo. Além disso, também discutimos como você pode bloquear o teclado novamente após desbloqueá-lo.

