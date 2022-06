Maneiras rápidas de definir/alterar a página inicial no Google Chrome (2022)

A página inicial é a primeira página que se abre quando você abre o Google Chrome. A página inicial é estática e muitos podem não achá-la atraente. No entanto, o Chrome oferece a opção de definir sua página inicial preferida. Você pode definir, personalizar e alterar facilmente a página inicial no Google Chrome conforme sua escolha. Se você não sabe como fazer uma página inicial no google chrome, este artigo vai te ajudar.

Como definir a página inicial do Google Chrome

Neste artigo, discutiremos como você pode definir a página inicial no Google Chrome.

Alterar a página inicial do Chrome

Para tornar o google chrome minha página inicial, siga as etapas abaixo-

Abrir cromada em seu computador.

Agora, clique nas três elipses no canto superior direito do navegador.

No menu que se abre, clique em Definições.

Dirija-se ao Aparência na barra lateral esquerda do Definições .

Aqui, ative a alternância para o Mostrar botão de início.

Em seguida, marque a opção ao lado do campo URL e digite sua URL preferida no campo.

Clique em Adicionar para alterar a página inicial para o Google Chrome.

Personalizar a nova página da guia no Chrome – Definir a página inicial do Google Chrome

Se você deseja personalizar a nova página de guia que abre no Chrome, tem a opção de fazê-lo. Siga as etapas abaixo para personalizar a nova página da guia no Chrome-

Abrir Menu Iniciar e procure Google Chrome e abri-lo .

Clique em Customizar no canto inferior direito.

A seguir, clique em Fundo da barra lateral esquerda. Aqui, selecione o plano de fundo que você deseja manter.

A seguir, dirija-se ao Atalhos na barra lateral esquerda. Isso permite que você personalize seus ícones de atalho. Você pode selecionar atalhos editados por você, atalhos de seus sites mais visitados e ocultar atalhos.

Dirija-se ao Cor e tema tab agora e selecione a cor que você deseja definir para a página de nova guia no Chrome.

Feito isso, clique em Feito e você estará pronto para ir.

Palavras finais

É assim que você definir e alterar a página inicial no Chrome e personalize a nova página inicial. Seguindo as etapas acima, você poderá criar uma página inicial no google chrome facilmente.

Perguntas frequentes

Como faço para alterar minha página inicial padrão no Chrome?

Você poderá alterar a página inicial padrão no Google Chrome indo para Configurações > Aparência. Aqui, ative a alternância para Mostrar botão de início. Agora você poderá definir a página inicial padrão. Para um guia detalhado, você pode consultar as etapas mencionadas acima.

Como faço para voltar à minha antiga página inicial do Google?

Para voltar à sua antiga página inicial no Google, abra o Definições do Chrome e vá para Aparência. Desligue a alternância para o Mostrar botão de início. Isso reverterá para a página inicial antiga no Google Chrome.

