Marfrig abre 75 vagas de emprego pelo país

A Marfrig, empresa do ramo alimentício de alcance multinacional, anuncia 75 vagas abertas para trabalhadores em todo o país. A companhia requer profissionais que preencham os requisitos necessários para os cargos em questão. A seguir, estão as informações e detalhes acerca dos cargos com oportunidades disponíveis.

Marfrig anuncia vagas de emprego pelo país

As oportunidades ofertadas pela Marfrig visam profissionais que possuam escolaridade mínima de ensino médio ao superior, com período de experiência desejado em determinadas funções e voltado para os ramos do conhecimento de Engenharia, Administração, Vendas, Segurança do Trabalho e áreas semelhantes.

Em conjunto a salários condizentes com o mercado e as funções, a empresa ainda garante benefícios aos seus colaboradores, como assistência médica e odontológica, seguro de vida e vales refeição, alimentação e transporte.

A seguir, verifique os cargos disponíveis, com seus locais de atuação, conforme informado pelo site Vagas.com:

Aux. Operacional (Todo o Rio Grande do Sul);

Coord. Gestão Corporativo (São Paulo / SP);

Insp. De Controle de Qualidade (Itupeva /SP);

Op. De Caldeira (Itupeva / SP);

Aux. Operacional (Pontes e Lacerda / MT);

Aux. Operacional (Itupeva / SP);

Assist. de Controle de Qualidade (Esteio / RS);

Anal de RH (Várzea Grande / MT);

Assist. Administrativo (Chupinguaia / RO).

Procedimento para inscrição

Para proceder com a inscrição em uma das vagas ofertadas pela Marfrig, os profissionais devem observar os requisitos do cargo pretendido e realizar sua inscrição no link de participação.

