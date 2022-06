Marisa tem vagas de estágio remunerado; veja como se inscrever

A Marisa, que tem unidades em todo o país, acaba de anunciar vagas de emprego disponíveis para estudantes que queiram participar do seu programa de estágio. Para ser um colaborador, é necessário cumprir os requisitos da instituição. Veja abaixo uma lista dos setores disponíveis e instruções sobre como se candidatar.

Lojas Marisa anuncia novas contratações para seu estágio remunerado

Fundada em 1948, as Lojas Marisa é uma das principais varejistas do país, com mais de 360 unidades em funcionamento em todo o Brasil. Com foco no público feminino, ela se tornou conhecida graças à frase “De Mulher para Mulher”.

No entanto, a rede também oferece opções de roupas masculinas e infantis. Com a criação da Marisa Virtual em 1999, a instituição é pioneira no campo do comércio eletrônico.

Com novas oportunidades para seu programa de estágio, a empresa está buscando estudantes de nível superior, que residam no estado de São Paulo. Para se candidatar, a companhia também exigirá alguns requisitos obrigatórios, sendo eles:

Disponibilidade para atuar presencialmente na cidade de São Paulo;

Disponibilidade para realizar o estágio durante seis horas diárias;

Estar cursando a partir do terceiro ano da graduação, com formação prevista até julho de 2024;

Será um diferencial já ter sido voluntária em alguma empresa.

Como se candidatar

Para fazer parte do time Marisa, os estudantes de nível superior devem ser curiosos, gostar da empresa e acima de tudo respeitar todas as diferenças dentro do ambiente de trabalho. As candidaturas estão sendo feitas de maneira online, e para participar o interessado deve acessar a página de inscrição, preenchendo atentamente a ficha cadastral.

