MDB de Igreja Nova convoca filiados para Convenção Municipal

O diretório municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, está convocando os filiados da legenda partidária em Igreja Nova, para participar da Convenção Municipal do partido, que acontecerá nesta terça-feira, 28 de junho, a partir das 14 horas na Câmara de Vereadores.

A convocação que está assinada pelo presidente do MDB em Igreja Nova, o ex-prefeito Neiwton Silva, apresenta como ordem do dia a eleição do Diretório Municipal, da Comissão de Ética e dos Delegados à Convenção Estadual e também tratará de assuntos correlatos.