MEC vai qualificar professores para acolhimento de alunos imigrantes e refugiados

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta semana um curso para preparar professores para facilitar o acolhimento de estudantes imigrantes e refugiados nas escolas. O curso de capacitação fornecerá aos docentes conhecimentos em relação à inserção destes grupos no ambiente escolar e multicultural brasileiro.

O curso lançado pelo MEC será ofertado através do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (Avamec). Portanto, os professores poderão acompanhar o material virtualmente, na plataforma do MEC. Acesse aqui.

De acordo com a pasta, o curso conta com uma carga horária de 80 horas. Os conteúdos práticos e teóricos são divididos em dois módulos. A partir do curso, os docentes poderão desenvolver material didático, pedagógico e literário de apoio à prática educativa para promover a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Através do curso, o MEC objetiva viabilizar o contato dos professores com aspectos históricos, sociais, políticos e educacionais que permeiam a questão dos refugiados. Desse modo, os docentes poderão desenvolver uma prática didática que ajude os estudantes com a sua integração e no acolhimento desses alunos imigrantes e refugiados.

De acordo com o secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, a iniciativa vai auxiliar escolas, gestores e professores “na tarefa de trabalhar o multiculturalismo, o que não é fácil”.

O secretário afirmou ainda que a iniciativa está alinhada com a Operação Acolhida, criada para receber imigrantes e refugiados venezuelanos que chegavam ao Brasil em 2018.

Com informações da Agência Brasil.

