Medo de ser reprovado: Como lidar com isso?

O medo de ser reprovado pode surgir em qualquer fase de nossas vidas. Às vezes, é consequência de uma fase ruim nos estudos, bem como pode estar atrelado com questões pessoais. De qualquer forma, aprender a lidar com isso é o que muitas pessoas buscam para ter uma vida acadêmica mais promissora.

E pensando nisso, trouxemos algumas considerações para que você possa refletir com a gente sobre o assunto. Esperamos lhe ajudar! Continue lendo.

Como lidar com o medo de ser reprovado?

Lidar com o medo de ser reprovado não é o mesmo que “acabar com o medo”. Isto é, infelizmente (ou felizmente, depende do ponto de vista), não existe uma fórmula mágica ou alguma pílula que faz com que as nossas emoções mudem de um segundo ao outro. Porém, o que existem são estratégias que nos ajudam a entendê-las e lidar melhor com elas.

Sendo assim, considere essa premissa ao ver as nossas considerações abaixo, combinado? 😉

1. Procure pensar racionalmente sobre o seu medo: Por que ele vem à tona?

Esse tipo de reflexão pode ajudar você a compreender os verdadeiros gatilhos por trás do medo de ser reprovado. Isso porque, às vezes, o medo está atrelado a questões pessoais, e não a algo envolvido com a matéria de fato. É o caso de ter medo da prova porque “odeia” o professor, por exemplo.

Entender o gatilho nos ajuda a lidar melhor com ele. Afinal, se não sabemos quais são os potenciais gatilhos de uma determinada emoção, como poderemos compreendê-la um pouco mais a fundo?

2. Converse com alguém sobre o que você sente

Conversar com alguém também pode ajudar. Isso porque, dessa forma, conseguimos ouvir o que estamos sentindo de fato, e dar “nomes” às emoções é uma maneira de organizá-las melhor.

3. Divida a sua matéria em etapas bem pequenas – e foque no aqui e agora

Ao invés de olhar para o todo, que parece impossível e imenso, tente dividir a matéria em etapas bem pequenas. Pode ser, por exemplo, duas páginas do livro por vez. Assim, você deve voltar a sua atenção para o que chamamos de aqui e agora, lendo cada página com paciência e evitando que os pensamentos “viajem”.

4. Estude de forma organizada e busque manter o foco no que está fazendo

Estude de acordo com as metas e passos que você estabeleceu e procure manter o foco no que está sendo feito. Isto é, evite ficar pensando na louça na pia, no cachorro latindo e etc. Tente montar um ambiente no qual os estímulos externos não atrapalhem os seus pensamentos e estudos.

5. Cuide da sua saúde mental de forma geral – invista na psicoterapia

O medo de ser reprovado também pode aparecer por conta da baixa autoestima e da falta de confiança. Sendo assim, procure cuidar da sua saúde mental de forma geral e, inclusive, considere buscar ajuda profissional, por meio da psicoterapia.

Com o auxílio do psicólogo você poderá compreender melhor o que vem sentindo, lidando com esse medo de uma maneira mais racional e buscando enfrentar os limites de uma forma saudável.

Boa sorte nas suas descobertas!