As SMGs dominaram os combates médios a corpo a corpo do modo multiplayer desde o lançamento de Guerra Fria de Call of Duty Black Ops.

No entanto, o AK74u ​​tem sido uma das escolhas mais populares nos lobbies multiplayer. Em sua forma de estoque, a submetralhadora de recuo horizontal de tiro rápido, curto alcance e medíocre é um desastre para operar. E adicione os acessórios certos, porém, e isso se torna uma arma de escolha. Com esta pequena arma, você pode fumar pesos pesados ​​sem colocar suor na testa.

Melhor AK74u ​​Classe Guerra Fria e AK74u ​​Warzone Loadout

Portanto, compilamos o melhor guia de guerra fria da classe ak74u para recém-chegados e jogadores que retornam para transformar uma arma de lixo em um destruidor de equipe.

Guia de carregamento do AK74u

O AK74u ​​dominou a Guerra Fria das Operações Negras. Especialmente desde o lançamento em novembro de 2020.

E a 6ª temporada contará com um número insano de mortes e danos da submetralhadora de disparo rápido, um grampo da série Black Ops.

Em 1973, foi realizado um concurso de design para estabelecer uma carabina totalmente automática baseada no XM177 e na experiência dos EUA no Vietnã. O AKS-74U foi o resultado dessa competição.

Então, existe uma carga específica para o AK74u ​​que considere a ampla gama de acessórios e componentes extras do AK74u?

Sim existe. Vamos descobrir mais.

Como desbloquear AK74u ​​na Guerra Fria

O AK74u ​​está integrado ao jogo base, como mencionado acima. E tudo o que precisa ser feito é atingir a marca do nível 19 para desbloquear e usar esta arma.

A arma AK74u ​​SMG será concedida aos jogadores que atingirem esse nível. Também o melhor guerra fria classe ak74u e Warzone sincronizaram sua progressão de armas.

Como resultado, não importa qual jogo você jogue, sua progressão de experiência de um jogo será transferida para o próximo. No entanto, não deve demorar muito para os recém-chegados desbloquearem o AK74u.

Ainda assim, desbloquear uma arma sozinho não significa que o jogo acabou. Os jogadores também devem se esforçar mais e desbloquear mais acessórios para criar a classe AK74u ​​da Guerra Fria na 6ª temporada.

Este SMG não funcionará em seu auge sem esses anexos.

Estatísticas básicas

Em forma de estoque, o AK74u ​​tem um dano base de 38/31/30/27. Um multiplicador de 1,4 é aplicado ao dano base ao atirar na cabeça.

Há também 30 rodadas na revista deste SMG. E também há 697 tiros por minuto (RPM) nesta arma.

Em Call of Duty Black Ops Cold War, as estatísticas básicas do AK74u ​​não são suficientes para torná-lo uma verdadeira arma de matança. Então, para tornar a arma mais realista, melhores jogadores da zona de guerra da classe ak74u deve adicionar anexos.

Melhor equipamento a ser selecionado para o carregamento do AK74u

O equipamento é a chave para o sucesso deste loadout. Mas, ter os acessórios certos para suas armas primárias e secundárias não é suficiente para garantir a vitória em uma partida ou mais mortes.

Portanto, para este carregamento. Aqui, recomendamos a seguinte configuração do equipamento.

Stim Shot – Melhor Guerra Fria da classe ak74u

O “Stim Shot” seria uma boa escolha para o slot tático. Stim Shot é uma tática obrigatória para estilos de jogo que envolvem correr e atirar e para jogadores que usam SMGs.

Ele desencadeia o processo de cura instantaneamente.

Semtex – Carregamento da Zona de Guerra Ak74u

Os jogadores devem selecionar o “Semtex” no slot letal. Este explosivo é consideravelmente mais poderoso do que uma granada normal.

Atualização de campo

O uso do “Sistema de Troféus” é altamente recomendado para o equipamento final. Com este equipamento, você pode lidar com o equipamento arremessado do inimigo em um raio de 10 metros.

Melhores acessórios para loadout AK74u

É importante selecionar os acessórios apropriados quando você tem um AK74u ​​correndo contra um inimigo com uma arma semelhante, mas com combinações de acessórios diferentes.

Um pode destruir outro ou ser eliminado dependendo de quão bons ou ruins são os combos. E agora chegaremos à carne de selecionar os acessórios SMG perfeitos para o AK74u.

Focinho: KGB Eliminador

Como ponto de partida, os jogadores precisam equipar o “Eliminador de KGB.” E, no nível de arma 38, esse acessório é desbloqueado relativamente cedo em comparação com outros nesta SMG. 85% do flash do focinho é ocultado por este acessório.

Além disso, aumenta a estabilidade do recuo vertical em 15%. No entanto, todos os profissionais vêm às custas de -10% de velocidade de movimento de tiro e -10% de recuo horizontal.

O “Eliminador de KGB” acabou não valendo a pena encaixar no AK74u ​​SMG durante nosso teste de campo. No entanto, através do acessório sob o cano, podemos compensar o recuo.

Corpo: Tiger Team Spotlight

Para o corpo, os jogadores devem usar o “Destaque da Equipe Tigre“, que é desbloqueado no nível de arma 40.

Aumenta o alcance de realismo de um jogador em 40%. E também há uma penalidade de -10% no tempo de sprint.

Underbarrel: Punho Spetsnaz

Recomendamos o “Spetsnaz Grip” como o acessório ideal sob o cano para a sua 6ª Temporada AK74u ​​Guerra Fria. O Spetsnaz Grip é o melhor acessório sob o cano para o seu rifle AK74u ​​Cold War Season 6.

Isso ocorre porque os controles de recuo vertical e horizontal são recuperados em 20% e 6%, respectivamente, ao usar este acessório.

O Spetsnaz Grip requer um pouco mais de moagem do que outros acessórios para outras armas. E desbloquear este anexo leva 41 níveis de arma.

Além dos benefícios de equipar este acessório, a velocidade de movimento de tiro da arma é reduzida em -30%.

Revista: VDV 50 Rnd Fast Mag

Para compensar a capacidade reduzida do AK74u ​​depois de encaixar o acessório do barril, o “VDV 50 Rnd Fast Mag” é o melhor carregador a ser usado.

O acessório pode ser equipado na SMG assim que atingir o nível 51 da arma.

O novo VDV 50 Rnd Fast Mag oferece uma redução de 40% no tempo de recarga e um aumento de 33% na capacidade do carregador e munição inicial.

No entanto, todos os profissionais têm um custo de 25% a mais de mira na mira (ADS).

Punho: Envoltório Elástico GRU

O GRU Elastic Wrap é fortemente recomendado para a fixação da alça. A razão é que o AK74u ​​recupera seu ADS perdido e outros benefícios baseados em mira.

O acessório aumentará o ADS em 30% e a resistência ao flinch em 90% quando inserido nesta SMG. Isso permitirá que você mire com mais precisão enquanto estiver deitado.

No entanto, o jogador será penalizado com uma redução de 10% na velocidade de movimento e uma redução de 15% no tempo de sprint para atirar em troca.

Como resultado, a arma não tem um desempenho muito melhor. E, ao atingir o nível de arma 53, os jogadores podem usar esse acessório.

Estoque: Estoque Esquelético KGB

O “Estoque Esquelético KGB” é uma excelente escolha para o melhor loadout da Guerra Fria projetado para a classe AK74u.

É uma ótima escolha para restaurar o perdido”sprint para disparar o tempo” e “apontar a velocidade do movimento de caminhada”.

KGB Skeletal Stock oferece um aumento de 30% no tempo de corrida no nível de arma 54. Além disso, ele sacrifica 30% de precisão no tiro de quadril para 40% de velocidade de caminhada de mira.

Armamento Secundário

Depois de conhecer todos os acessórios que podem ser usados ​​no AK74u ​​para atualizá-lo para uma máquina de matar, você precisará de uma arma secundária confiável.

A seguinte arma secundária Sunburst é recomendada para este carregamento de AK74u.

Focinho: Supressor de som

Supressor de som Barril: Pesado Reforçado de 7,2″

Pesado Reforçado de 7,2″ Corpo: Mira Laser SWAT 5MW

Mira Laser SWAT 5MW Revista: Salve 30 RND Fast Mag

Salve 30 RND Fast Mag Ações: Empunhadura Dupla

Melhores vantagens e curinga para o carregamento do AK74u

Equipamos o Gunfighter Wildcard com esta classe AK74u5 SMG. Nossa arma primária pode ser equipada com mais de cinco acessórios.

E equipar mais acessórios é um movimento lógico, já que todo o nosso equipamento gira em torno do AK74u.

A seguir estão todas as vantagens que você deve equipar com nosso loadout AK74u ​​recomendado.

Ninja

Esta é a tela de carregamento do Perk 3. Você deve optar pelo perk “Ninja”.

Carniceiro

Os jogadores devem escolher o privilégio “Scavenger” na guia Perk 2. Em partidas multiplayer, as SMGs são notórias por ficarem sem munição rapidamente, independentemente do tamanho do pente.

É por isso que as vantagens do Scavenger fazem sentido. E eles também dão aos jogadores a oportunidade de reabastecer sua munição depois de morrer.

Flak Jacket – Armadura da Zona de Guerra Ak74u

Os jogadores preferem a jogabilidade de correr e atirar, então você tem um pouco mais de proteção contra molotovs, chamas de arco de combate e outros explosivos. E, flak Jacket inclui todos eles.

Palavras finais

o melhor guerra fria classe ak74u maneira de causar impacto com o AK-74u é tocar de forma agressiva e rápida. E, à medida que você se aproxima da oposição, você tem poucas chances de combater a combinação de sua velocidade superior e a SMG extremamente poderosa que você possui. Então, configure uma armadilha de spawn inquebrável prendendo os inimigos em uma área específica do mapa, ou simplesmente vá direto para eles, eliminando qualquer um que tente detê-lo. É isso para este artigo. Obrigado por ler.

