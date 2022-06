Melhores sites para jogar cartas online contra a humanidade

Os jogos de cartas são uma das melhores maneiras de se divertir enquanto está sentado em casa. Além dos jogos de cartas convencionais, você pode tentar jogar Cards Against Humanity. Você não precisa realmente comprar este jogo, pois sua versão online está disponível para você jogar com seus amigos em seu smartphone ou PC.

Quais são as regras do Cards Against Humanity Online?

Cards Against Humanity tem dois tipos de cartas, pretas e brancas. Em cada rodada, um jogador faz uma pergunta de uma carta preta e todos os outros escolhem uma das cartas brancas para enviar a resposta mais inadequada. O vencedor é aquele que enviar mais cartões com as respostas mais engraçadas.

Abaixo, listamos alguns dos melhores sites onde você pode jogar Cards Against Humanity Online com seus amigos gratuitamente.

#1 Finja que você é Xyzzy

Este é um dos melhores sites onde você pode jogar Cards Against Humanity Online com seus amigos. A interface do usuário deste site não é muito atraente, mas oferece alguns dos melhores recursos.

Juntamente com as cartas originais, você pode adicionar vários pacotes de expansão que adicionarão várias cartas e combinações ao seu jogo.

A única desvantagem deste jogo é que você não pode iniciar um jogo com menos de 3 jogadores e mais de 20 jogadores. Mas, uma vez que você tenha o número certo de jogadores, você pode iniciar o jogo e adicionar novas regras, como jogadores que jogarão e quem apenas assistirá.

Acesse: https://pyx-1.pretendyoure.xyz/zy/game.jsp

#2 Todas as cartas ruins.

Ao contrário do site anterior, o site All Bad Cards possui uma interface amigável, além de outros recursos úteis. Aqui, você pode adicionar até 10 bots se estiver sozinho e hospedar um jogo com até 50 jogadores. Um link é criado quando você inicia um novo jogo. Você pode compartilhar este link com outros jogadores para se conectar.

O site All Bad Cards é totalmente gratuito para jogar Cards Against Humanity com seus amigos e também com bots. Você também pode usar a versão familiar de All Bad Cards para se livrar de todas as perguntas embaraçosas.

Acesse: https://allbad.cards/

#3 Cartões Contra a Humanidade Laboratório.

Este site é ideal para jogadores que não têm muitos amigos para jogar Cards Against Humanity! Ao jogar o jogo neste site, o computador escolhe as cartas pretas e você deve enviar as respostas mais engraçadas nas cartas brancas.

Embora o Cards Against Humanity Lab seja um jogo solo. Mas, você pode usar alguns truques para convertê-lo em um jogo em grupo. Você pode criar combos com cada jogador do seu grupo e depois apresentar seus combos ao Card Czar designado para a rodada e saber quem ganha.

Este site é totalmente gratuito e você pode fazer uma videochamada em grupo para adicionar as reações desses jogadores ao jogo.

Acesse: https://www.cardsagainsthumanity.com/lab/

#4 Imprima todos os cartões.

Este não é um site, nem você pode jogar Cards Against Humanity Online usando este método. Mas, você pode aproveitar o jogo usando este método.

Inicie um navegador da web no seu dispositivo e navegue até cardsagainsthumanity.com neste site. Aqui, veja o PDF contendo todos os cartões e imprima-o. Em seguida, corte-os e comece a jogar Cards Against Humanity com sua família e amigos.

#5 Jogando cartas.io

Este é outro site melhor e gratuito onde você pode jogar Cards Against Humanity Online com seus amigos. A interface do usuário deste site não é muito atraente, mas oferece alguns dos melhores recursos.

A interface é bastante minimalista e, às vezes, não se assemelha muito ao jogo Cards Against Humanity real. Isso porque o esporte no site é realmente conhecido como Insensibilidade Remota e contém uma representação visual distinta. Exatamente no mesmo período, a Insensibilidade Remota tem os mesmos cartões e é bastante simples de executar no site, mesmo para iniciantes absolutos.

Conclusão:

Estes são alguns dos melhores sites onde você pode jogar Cards Against Humanity Online com seus amigos gratuitamente. Você pode experimentar os sites listados acima e decidir qual deles combina melhor com você. Se você conhece algum site onde possa jogar Cards Against Humanity Online, informe-nos na seção de comentários abaixo.