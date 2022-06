Melitta abre vagas de emprego pelo país

A Melitta, empresa que desenvolve produtos da indústria cafeeira, anunciou recentemente novas vagas de emprego para a instituição. Estabelecendo padrões elevados em seus produtos, são requeridas algumas qualificações para aqueles que tiverem interesse em fazer parte da equipe. Veja abaixo os cargos ofertados e a disponibilidade de vagas para cada região.

Melitta publica novas oportunidades de trabalho pelo país

A Melitta é uma marca alemã que fabrica produtos voltados para a indústria cafeeira como filtros para café, café solúvel, cafés embalados a vácuo, entre outros. A multinacional possui filiais em diversos países, inclusive no Brasil, onde se estabeleceu em 1968 com a fabricação de filtros de papel.

A empresa oferece benefícios para seus funcionários, tais como assistência médica, plano odontológico, vale transporte e vale alimentação, refeitório, previdência privada, participação nos lucros e resultados e descontos em produtos da marca.

A instituição que já conta com mais de três mil e setecentos funcionários, anunciou recentemente através da plataforma de oportunidades profissionais, Vagas.com, novas vagas, confira a seguir.

Analista de Melhoria Contínua Jr (Varginha – MG;

Assistente de Crédito e Cobrança (Varginha – MG);

Operador de Produção Pleno Trainee (Avaré- SP);

Eletricista de Manutenção (Varginha – MG).

Como realizar a candidatura

As oportunidades anunciadas pela Melitta possuem tempo limite para que se possa candidatar-se. Confira no link de participação todas as vagas ofertadas e saiba quais são os requisitos e qualificações necessários para concorrer a uma das oportunidades ofertadas e realizar a candidatura do currículo.

