Menor de 18 anos pode abrir conta digital? Entenda

Com o avanço das novas tecnologias, os cidadãos estão exigindo cada vez mais contas digitais. Não só pela conveniência, mas também inúmeras vantagens para os clientes. Esse tipo de sistema financeiro costuma ser de interesse de jovens e adolescentes, principalmente no que diz respeito às formas de possuir um cartão de crédito. Mas, menor de 18 anos pode abrir conta digital? Saiba a resposta com o Notícias Concursos na matéria dessa sexta-feira (10).

Essa pergunta, se menor de 18 anos pode abrir conta digital tem uma resposta certa. Para solicitar abertura de conta e cartão de crédito, a pessoa deve ter pelo menos 18 anos. Entretanto, há exceções.

Menor de 18 anos pode abrir conta digital, sim ou não?

Em termos gerais, menores não podem abrir contas, apenas emancipados que tenham 16 anos ou mais, com renda própria, têm essa autonomia. As contas para menores de 18 anos são contas correntes ou de poupança e devem ser abertas por um dos pais ou responsável legal. Para estes, não há idade mínima, pode até ser recém-nascido. O banco oferece cartões com PINs, mas só de débito.

Quais documentos são necessários para abertura de conta?

Conforme mencionado acima, a conta deve ser aberta pelo responsável legal do menor. Alguns dos documentos necessários para abrir uma conta são:

Documento de identidade do menor;

Cadastro de Pessoa Física (CPF) de menores;

Dados pessoais dos responsáveis ??legais;

Prova de endereço.

Vale a pena criar uma reserva financeira para os filhos?

Certamente! Por exemplo, uma conta poupança é uma ótima maneira de fazer isso. Muitos pais têm o hábito de depositar mensalmente uma quantia nominal, acumulando uma quantia substancial para o investimento futuro do filho.

Conta digital para menores

Os menores de 18 anos também podem fazer com que seus pais monitorem suas contas digitais. Para isso, basta baixar o aplicativo da instituição de sua preferência e solicitar a abertura. Então, menor de 18 anos pode abrir conta digital, sendo que escolha da melhor opção deve ser investigada com base na idade e no que o responsável deseja alcançar com isso.

