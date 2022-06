É muito importante que o entrante no mercado de investimentos direcione o seu planejamento financeiro para minimizar perdas e evitar ser vítima de golpes e fraudes na internet.

Mercado de investimentos: faça um planejamento que considere suas particularidades

A internet é uma ferramenta muito eficiente para a gestão financeira de forma geral; bem como é uma facilidade relevante para quem deseja investir. Entretanto, a facilidade das contas de digitais também atrai golpes e fraudes.

Sendo assim, é necessário que o entrante no mercado de investimentos se atente para não clicar em links oriundos de fontes duvidosas; bem como, para não transmitir dados pessoais através de mensagens de SMS, WhatsApp, ou ainda, por ligações.

Cuidado com golpes e fraudes

Tal como ocorre com o Pix e com Open Finance, o mercado de investimento é amplamente utilizado para ação de má-fé, entretanto, ainda assim, é possível direcionar a sua entrada no mercado de investimentos de forma planejada. Para que você diversifique suas opções de investimentos de maneira segura é importante que você defina metas pessoais em curto, médio e longo prazo.

Questionamentos importantes

Sendo assim, faça alguns questionamentos construtivos e particulares para direcionar o seu planejamento financeiro. Por exemplo:

Qual é o valor total que você possui para investir?

Quais são as opções de renda fixa que atendem a sua necessidade atual?

Quais são as opções de renda variável que podem ser viáveis em longo prazo, considerando a volatilidade da economia ?

Quais são os fatores externos que impactam a economia e podem causar perdas em longo prazo?

Qual é a possibilidade de você precisar resgatar valores antes do prazo contratado? Dentre outros pontos que considerem suas particularidades.

Após definir os pontos principais do seu planejamento, você deve diversificar suas opções aos poucos. Dessa forma, poderá entender na prática, o comportamento desse mercado.

Diversifique seus investimentos

Por exemplo, o Tesouro Direto é uma opção de renda fixa que permite que invista valores baixos, sendo uma opção viável para o investidor iniciante. Dessa forma, você entenderá o comportamento da carteira de investimentos, bem como deve se aprofundar no que tange ao seu conhecimento sobre a economia de forma abrangente.

Por isso, diversifique suas opções e crie um processo faseado dentro do seu plano. Além disso, busque por informações em sites oficiais, como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB). Dessa forma, elevará suas chances de obter rentabilidade e minimizará a chance de ser vítima de algum golpe ou fraude online.