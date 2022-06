Merendeiras das escolas da Prefeitura de Penedo recebem capacitação do Sebrae

Oficina sobre técnicas de culinária e melhor aproveitamento dos alimentos

Merendeiras que trabalham nas escolas da Prefeitura de Penedo estão mais qualificadas para o preparo da alimentação escolar, aprimoramento viabilizado durante oficina na Escola Municipal Vereador José da Costa Mangabeira.

Junto com a equipe do Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação (Semed), as merendeiras receberam orientações sobre o trabalho de rotina nas escolas e também como parte das ações da 4ª edição do Concurso de Merendeiras.

Promovido pelo Sebrae Alagoas é realizada em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o concurso envolve os 21 municípios alagoanos que integram o Programa Cidade Empreendedora.

Na cozinha da Escola Costa Mangabeira, a chefa de cozinha Amanda Calheiros (Senac) e a nutricionista Maria Helena (Embrapa) desenvolveram o trabalho que prioriza alimentos da agricultura familiar, setor responsável por fornecer mais de 50% dos itens que compõem o cardápio das unidades de ensino da Semed Penedo.

O incentivo ao produtor rural local avança no governo Ronaldo Lopes e assegura alimento de qualidade para estudantes e população em geral, clientela fiel da Feira da Agricultura Familiar que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Abastecimento realiza uma vez por semana na cidade.

