Milhares de católicos participam da celebração de Pentecostes em Maceió

A comunidade católica do Estado está mobilizada neste domingo (5) para as celebrações de Pentecostes. O encontro, segundo a expectativa da Arquidiocese de Maceió, deve reunir mais de dez mil fiéis e não era realizado há dois anos, devido à pandemia da covid-19. Várias caravanas de paróquias de Maceió e do interior estão no…

Jorge Farias/AL24h

A comunidade católica do Estado está mobilizada neste domingo (5) para as celebrações de Pentecostes. O encontro, segundo a expectativa da Arquidiocese de Maceió, deve reunir mais de dez mil fiéis e não era realizado há dois anos, devido à pandemia da covid-19.

Várias caravanas de paróquias de Maceió e do interior estão no local. O Ginásio do Sesi, onde ocorre a celebração, foi estruturado para atender os fiéis. A reportagem do Alagoas 24 horas esteve no local para acompanhar o início da programação e o clima era de muita expectativa. O encontro prosseguirá até às 17h. Confira a programação completa:

8h – Acolhida com animação

8h15 – Santo Terço

8h45 – Momento Mariano

9h30 – Intervalo

10h – Louvor e Oração

10h15 – 1ª Pregação

11h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

12h – Almoço

13h30 – Animação e Louvor

14h – Oração

14h15 – 2ª Pregação

15h – Terço da Misericórdia

15h30 – Intervalo

16h – Santa Missa