Segundo destaca o Ministério da Economia (ME), o acesso ao crédito para todos os empresários, dos pequenos aos grandes, foi facilitado, sendo uma relevante medida para a retomada da economia nacional.

Ministério da Economia: crédito para o MEI, investimentos, tecnologia e outras ações

O governo está dando garantias aos bancos para permitir o acesso mais fácil do empreendedor ao crédito, com custos mais baixos. De acordo com o Ministério da Economia (ME), a expectativa é de alavancar quase R$ 100 bilhões em financiamentos, contribuindo para mais geração de empregos. Além disso, com a modernização das leis trabalhistas, está mais fácil contratar.

Investimento

De acordo com o Ministério da Economia (ME), a sincronicidade entre a redução da burocracia e as novas tecnologias implementadas permitiu que o comércio do Brasil com o mundo também se expandisse, dando protagonismo internacional ao país.

Portal Único

Com o Portal Único, o prazo das operações de exportação passou de 13 para cinco dias e das importações de 17 para nove dias no despacho aduaneiro, gerando uma economia de R$ 160 bilhões anuais, destaca o Ministério da Economia (ME). As informações sobre essas mudanças que promoveram a facilitação dos negócios e o aperfeiçoamento da segurança jurídica no Brasil chamaram a atenção do mundo.

Conforme informa o Ministério da Economia (ME), nos últimos três anos, o Brasil atraiu mais de R$ 800 bilhões em compromissos de investimentos para os próximos dez anos. As oportunidades estão em diversas áreas: aeroportos, portos, terminais pesqueiros, rodovias, ferrovias, energia, mineração, telecomunicações, iluminação pública, saneamento.

Investimentos estrangeiros

Conforme destaca o Ministério da Economia (ME), em 2021, apesar dos desafios mundiais, o Brasil foi o sétimo maior destino global de investimentos estrangeiros, recebendo US$ 58 bilhões – quase 40% de todo o volume destinado à América Latina. Em 2022, foi registrado um aumento de 26% nesses ingressos. O Brasil é, hoje, a maior fronteira de investimentos do mundo, enfatiza o Ministério da Economia (ME).

Emprego e renda

Nos países desenvolvidos, todos sabem que não é preciso usar apenas dinheiro do orçamento público para resolver os problemas de infraestrutura. O setor privado também tem interesse em investir nestas obras. Visto que o investimento gera emprego e renda.

E só para demonstrar o quanto esse ciclo é importante e transformador, apenas o investimento em saneamento básico tem um potencial de universalizar os serviços de água e tratamento de esgoto a 100 milhões de pessoas, destaca o Ministério da Economia (ME). Isso significa um amplo mercado que atrai mais empresas, mais oportunidades de emprego, gerando renda e, consequentemente, bem-estar e saúde – um ciclo virtuoso.

Políticas públicas e o conjunto de reformas

De acordo com Ministério da Economia (ME), o conjunto de reformas implementadas nos últimos três anos melhorou a vida do cidadão de forma ampla. Visto que as reformas deram condições para o cidadão se tornar mais autônomo e empreender, fazendo com que as políticas públicas sejam voltadas à saúde, educação e segurança, analisa o Ministério da Economia (ME) em recente divulgação oficial.