Ministério retoma processo de reavaliação dos perfis

Os pagamentos da sétima rodada do Auxílio Brasil chegaram oficialmente ao fim. Agora, o Ministério da Cidadania inicia o processo de reavaliação de todos os perfis do benefício. Estamos falando de pouco mais de 18,1 milhões de pessoas. O objetivo da pasta é realizar uma espécie de pente fino para tentar impedir a realização de golpes com dinheiro público.

Com a prática, é possível que o Ministério da Cidadania decida excluir algumas contas do Auxílio Brasil entre os pagamentos de maio e de junho. Não seria uma novidade. Relatos de usuários dão conta de que a pasta realizou bloqueios e cancelamentos entre as liberações de janeiro e fevereiro, entre fevereiro e março, entre março e abril e também entre abril e maio.

O Ministério da Cidadania não divulga a quantidade exata de usuários que passaram pelos bloqueios e cancelamentos, mas uma coisa é certa: eles aconteceram. O cidadão que já faz parte da folha de pagamentos e recebeu o dinheiro da sétima parcela do benefício em maio não precisa fazer nada. Basta esperar pela decisão do Governo Federal.

Nesse sentido, é importante lembrar que o usuário não pode acreditar em mensagens enviadas que prometem soluções simples contra bloqueios. Há relatos de cidadãos que estariam recebendo notificações de quadrilhas afirmando que o cidadão precisa clicar em um link para não perder o direito de receber o benefício em junho. Trata-se de um golpe.

O Ministério da Cidadania explica que o processo de análise e de reavaliação das contas dos usuários do Auxílio Brasil acontece de maneira automática. Dessa forma, o cidadão não precisa se preocupar com o seu perfil. Basta esperar por uma resposta. Embora não haja uma data para a divulgação, ela acontecerá em um dia mais próximo do pagamento inicial da oitava rodada.

O que posso fazer para não ser bloqueado

Segundo informações do próprio Governo Federal, o cidadão não pode fazer muita coisa para não ser bloqueado pelo sistema do Auxílio Brasil. A única dica é manter o Cadúnico atualizado com informações verdadeiras sobre a família.

De acordo com o Ministério da Cidadania, boa parte dos cancelamentos do Auxílio Brasil acontecem por causa de inconsistências nas informações do Cadúnico. São famílias que, na maioria das vezes, esquecem de atualizar o sistema na sua cidade.

Em regra, o cidadão precisa manter o Cadúnico atualizado sempre uma vez a cada dois anos, pelo menos. No entanto, a dica principal é atualizar os dados sempre que a família passar por uma mudança estrutural como mortes, nascimentos e até mesmo mudanças na renda per capita.

Auxílio Brasil em junho

A sétima rodada do Auxílio Brasil já foi oficialmente concluída. No entanto, já é possível saber quando os pagamentos voltarão. No próximo dia 17 de junho, o Ministério da Cidadania libera a quantia para os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1.

Ainda não é possível saber quantas pessoas receberão o benefício em junho, mas já é possível adiantar que os valores seguirão os mesmos. Assim, todos os usuários receberão, ao menos, R$ 400, como vinha acontecendo até aqui.

Também é importante lembrar que em junho, o Governo retomará os pagamentos do seu vale-gás nacional. Como de costume, os repasses acontecem para uma parte dos usuários do Auxílio Brasil. O calendário de liberações, por exemplo, é exatamente o mesmo.