MME e Ibram premiam a atuação da gestão dos municípios mineradoreswsssssssssssssss[1

O Ministério de Minas e Energia (MME) e o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) promovem 0 Prêmio Municípios Mineradores, conforme divulgação oficial.

MME e Ibram premiam a atuação da gestão dos municípios mineradores

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), o prêmio tem o objetivo de reconhecer a atuação da gestão municipal na prestação de serviços públicos em municípios próximos a áreas de mineração.

Prêmio Municípios Mineradores 2022

O Ministério de Minas e Energia (MME) e o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) realizarão, na próxima terça-feira (07/06), a cerimônia de entrega do Prêmio Municípios Mineradores 2022, de acordo com informações oficiais.

Reconhecimento efetivo da gestão municipal

O prêmio idealizado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) tem o objetivo de reconhecer o desempenho efetivo da gestão municipal na oferta de serviços públicos e seu impacto direto na população de municípios nos quais há atividade mineradora.

Diversas categorias são avaliadas

Segundo destaca o Ministério de Minas e Energia (MME), nesta edição, serão avaliados a qualidade dos serviços prestados pelos municípios a fim de premiá-los nas seguintes categorias: saúde, educação, proteção social, infraestrutura, meio ambiente, gestão, finanças públicas e desenvolvimento econômico.

O premiado receberá selo oficial de reconhecimento e troféu

Os vencedores irão receber um troféu e um selo de reconhecimento de qualidade de governança pública em municípios que contam com atividades de mineração.

Metodologia analisa 40 indicadores

A partir de um banco de dados com 40 indicadores, a organização civil Agenda Pública desenvolveu metodologia que avaliou ao todo 24 práticas finalistas, explica o Ministério de Minas e Energia (MME). Foram comparados o desempenho de 200 municípios com maior presença da mineração em todo o Brasil.

Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM)

O prêmio é destinado aos municípios com maiores índices de arrecadação de Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), que tenham boa performance e qualidade na prestação de serviços públicos, informa o Ministério de Minas e Energia (MME).

O interessado deve acessar o site oficial do Prêmio Municípios Mineradores

Para se inscrever no evento, o Ministério de Minas e Energia (MME) orienta que o interessado acesse o site do Prêmio Municípios Mineradores. O site oficial do Ministério de Minas e Energia (MME) disponibiliza os links oficiais.

O evento será transmitido de forma online

O evento será realizado no auditório do Ministério de Minas e Energia (MME) e terá transmissão no canal do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) no YouTube, destaca a divulgação oficial.