Moradores dos povoados Marizeiro e Catrapó recebem socorro da Prefeitura de Penedo

Risco de alagamento das comunidades gerou medida de prevenção

Secom PMP

Moradores de dois povoados localizados no limite entre Penedo e Igreja Nova receberam neste sábado, 04, o socorro providencial do governo Ronaldo Lopes.

As comunidades Marizeiro e Catrapó estão sob risco de inundação, alerta que desencadeou o resgate que superou as dificuldades de acesso.

A Defesa Civil Municipal e setores da Prefeitura de Penedo providenciaram desde alimentos até a remoção de famílias e de móveis para a parte alta do Marizeiro, em moradias situadas em local seguro.

A retirada é consequência da abertura na estrutura do Distrito Boacica, projeto com áreas irrigadas construído pelo Codevasf na zona rural de Igreja Nova.

Para reduzir o nível de alagamento, máquinas do tipo retroescavadeira abriram passagem para água, intervenção que pode resultar na inundação das comunidades vizinhas do Boacica.

Apesar do risco para os moradores do Marizeiro e do Catrapó, nem a Defesa Civil Municipal e nem a Prefeitura de Penedo foram oficialmente informadas sobre a intervenção iniciada na manhã deste sábado, 04.