Embora muitas pessoas ainda fujam da tarefa de marcar uma reunião com o chefe, a verdade é que esse tipo de encontro é muito valioso. Por meio dele é possível esclarecer dúvidas, alinhar expectativas e garantir uma imagem profissional mais interessante. Por isso, neste texto nós trouxemos algumas reflexões que podem lhe ajudar a tomar essa iniciativa no seu dia a dia. Confira.

Motivos para marcar uma reunião com o chefe

Os motivos para marcar uma reunião com o chefe são diversos, é claro. Porém, as sugestões que trouxemos abaixo são dicas para que você comece a estreitar ainda mais o laço com a liderança. Afinal, manter-se por perto dos gestores é uma forma de se destacar em meio à multidão. Além disso, essa conexão ajuda na aprendizagem e na absorção de conhecimentos importantes sobre a empresa e os seus devidos processos.

Portanto, se você precisa daquele empurrãozinho para se aproximar do chefe, veja as nossas dicas e sugestões:

1. Pedido de feedback

Pedir o feedback é uma das melhores formas de se aproximar do chefe. Além disso, você ainda estará aprendendo e absorvendo informações valiosas. Afinal, por meio do feedback você pode descobrir os seus pontos fortes e fracos, além de entender quais caminhos podem ser mais enriquecedores daqui para a frente.

Por isso, chame o seu chefe e solicite um feedback. Seja franco em dizer que procura por um direcionamento em alguns pontos da sua carreira, e que também gostaria de saber quais são as expectativas que ele tem sobre você. Essa postura proativa e focada em crescimento pode transparecer um interesse genuíno em fazer parte – de verdade – da corporação.

2. Tirar dúvidas relevantes sobre um projeto

Se você está iniciando um projeto muito importante, mas tem medo de que algo dê errado ou algumas atividades estão lhe deixando muito em dúvida, é hora de marcar uma reunião com o chefe! Chame-o para esclarecer esses pontos, visando a conclusão efetiva da tarefa.

Nada de fazer “errado” por medo de tirar as dúvidas, hein? Você tem todo o direito de conversar e esclarecer o que precisa ser esclarecido.

3. Sugerir novas ferramentas ou métodos

Encontrou alguma nova ferramenta ou implementou um novo método na sua rotina de trabalho, e isso trouxe bons resultados? Ótimo! Agora é só marcar uma reunião com o chefe e contar para ele o que você descobriu. Ajude-o a implementar essas estratégias nos mais diversos setores, a fim de que todos cresçam em conjunto.

4. Alinhar expectativas e traçar metas em conjunto

Você pode marcar com o seu chefe para alinhar as expectativas que ele tem, sobre determinado projeto, e as que você tem. Além disso, traçar metas em conjunto é uma forma de aproximar você do gestor, garantindo uma relação ainda mais interessante.

E sabemos que essa proximidade pode fazer toda a diferença na vida de um colaborador. Afinal, você aprende, cresce, ouve feedbacks construtivos e constrói um bom networking ao se aproximar dos gestores.

Sendo assim, se você realmente quer melhorar o seu relacionamento com a liderança, use as nossas dicas acima para marcar uma reunião com o chefe e assim manter-se por perto.