Motivos que impedem o aumento do limite do seu cartão de crédito

Atualmente o uso do cartão de crédito faz parte da rotina de milhões brasileiro. Entretanto, existe uma dúvida que deixa muitos usuários inquietos, porque, mesmo pagando a fatura em dia, o limite do meu cartão de crédito não aumenta nunca.

Resumidamente, o limite do cartão de crédito se define com base em uma avaliação de crédito que é feita de forma regular pela instituição financeira. Nesta análise, vários são os pontos analisados, tais como o pagamento de contas e o comprometimento da renda do cidadão, neste ponto que entra o famoso “Score do Serasa”.

O que é o Score do Serasa?

O limite do cartão de crédito é feito com base no Score do Serasa, contudo antes de saber como funciona o Score, é necessário saber o que ele é. O Score é uma pontuação que indica para o mercado se você é um bom pagador. Esta pontuação de crédito vai de 0 a 1.000 e representa as chances de você pagar suas contas em dia nos próximos 12 meses.

Ou seja, o Score é um cálculo estatístico que ajuda as empresas a entenderem qual é o nível de risco de dar crédito a você com base no seu comportamento. Para essa pontuação, é aplicado às seguintes regras:

Uma pontuação maior aumenta as suas chances de conseguir crédito no mercado;

Já uma pontuação menor diminui e muito essas chances.

Quem tem mais dívidas também terá uma nota menor do que quem paga as contas em dia.

É também com base nesse Score que o custo de crédito tende a variar de pessoa para pessoa. Veja a seguir as faixas de classificação do Score:

0 a 300 ? Baixo

301 a 500 ? Regular

501 a 700 ? Bom

701 a 1000 ? Excelente

Isso significa que quem possui um Score acima dos 500 pontos já está na faixa considerada como boa pontuação, com ótimas chances de conseguir acesso à crédito nas instituições financeiras. Mais importante do que se preocupar com as pequenas variações nas pontuações é focar em estar sempre nas faixas entre Bom e Excelente.

Liberação do limite do cartão de crédito

A liberação de crédito é feita com base no teto que aquela pessoa pode ter, de acordo com a sua movimentação financeira. E assim, mesmo ao pagar as contas em dia, o banco pode não aumentar o seu limite porque não houve uma alta na sua renda.

Devido a isso, na maioria das vezes, quando você vai pedir um cartão de crédito o banco costuma solicitar que você confirme a sua renda. Além disso, é necessário adicionar informações de renda, para que a partir dali, seja possível elevar o seu limite.

Entretanto, caso o banco identifique que aquele limite disponibilizado já é o limite aceitável e compatível com a sua renda, é provável não conseguir uma alta no seu limite. Por fim, é importante mencionar que cada banco tem as suas políticas para liberação de limite do cartão de crédito. Sendo assim, enquanto um banco pode liberar mais limite, outro pode negar.