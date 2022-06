Motociclista fica ferido após colidir com viatura da PC/AL na Av. Fernandes Lima; vídeo

Um motociclista identificado como Jonathan Batista da Silva, de 21 anos, ficou gravemente ferido após colidir com uma viatura da Polícia Civil de Alagoas no início da tarde desta segunda-feira, 06, em um cruzamento na Av. Fernandes Lima, no bairro do Farol. Imagens mostram que o motoqueiro seguia no sentido Centro-Tabuleiro, pela faixa azul –…

Um motociclista identificado como Jonathan Batista da Silva, de 21 anos, ficou gravemente ferido após colidir com uma viatura da Polícia Civil de Alagoas no início da tarde desta segunda-feira, 06, em um cruzamento na Av. Fernandes Lima, no bairro do Farol.

Imagens mostram que o motoqueiro seguia no sentido Centro-Tabuleiro, pela faixa azul – que é destinada exclusivamente a veículos que fazem transportes de passageiros – com o sinal verde no semáforo, quando colidiu com a lateral da viatura que seguia com a sirene ligada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate de vítima até o Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra, com suspeita de fratura no braço direito e escoriações na face e membros.

O paciente está internado na área vermelha-trauma do HGE e seu estado de saúde é considerado estável.

O Alagoas24Horas entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil, mas não recebeu posicionamento sobre o caso.