O Ministério do Turismo (Mtur) é o órgão responsável pelo desenvolvimento do turismo brasileiro, fazendo com que a maior reserva de mercado mundial dessa atividade econômica aflore seu potencial doméstico e internacional.

Mtur: a atividade econômica através do turismo nacional

De acordo com informações oficiais do Ministério do Turismo (Mtur), uma de suas missões é facilitar a atração e a captação de investimentos no turismo brasileiro, de forma competitiva, transparente e sustentável.

Portal de Investimentos do Ministério do Turismo

Portanto, o Portal de Investimentos do Ministério do Turismo é resultado da estratégia de transformação digital do governo federal, assim como veículo ideal de consecução da missão ministerial, de acordo com definição oficial.

Em um único hub virtual, estão disponíveis um portfólio digital de projetos no setor de turismo e um marketplace, que permite aproximar investidor, empreendedor e poder público, destaca o Ministério do Turismo (Mtur).

Projetos empreendedores

As informações contidas nos projetos são de inteira responsabilidade do empreendedor, cabendo ao Ministério do Turismo (Mtur) apenas sua custódia, monitoria e promoção.

Pensando na experiência do cliente, o Ministério do Turismo (Mtur) disponibiliza um guia de utilização que tem como objetivo explicar o procedimento necessário para o cadastramento de novos usuários e a inserção e atualização de projetos turísticos, para controle de acesso e permissões ao sistema disponibilizado aos investidores e empreendedores.

Invista no Brasil

Confira algumas das razões apresentadas pelo Ministério do Turismo (Mtur) para investir no país.

Maior economia da América Latina

O Brasil é a maior economia da América Latina (2021), figurando entre as 15 principais economias do mundo;

Segunda melhor avaliação de clima econômico da América Latina (2021);

13ª maior economia do mundo em 2021, com PIB nominal de US$ 1,5 trilhão;

Foi o 4º maior destino de investimento estrangeiro direto (IED) em 2019: US$ 78,6 bilhões, o que equivale a 44% do volume recebido na América Latina.

Potencial turístico

O Ministério do Turismo (Mtur) objetiva duplicar o número de turistas internacionais até 2030;

O setor de turismo correspondeu, em 2019, a 7,7% do PIB brasileiro, ou seja, 596 bilhões de reais (WTTC);

Mais de 96 milhões de desembarques de turistas domésticos;

Por volta de 6 milhões de turistas internacionais (2019);

A taxa de exportações de serviços turísticos do Brasil é 26% superior à média da América Latina em 2021;

Maior mercado de hotéis e turismo na América Latina, com 77.072 empresas, 537% a mais do que a média da região (2021);

Segundo o fDi, do Financial Times, o custo médio de abertura de negócios no setor, graças a reformas administrativas recentes, ficou em US$383,00 em 2021, destaca o Ministério do Turismo (Mtur).