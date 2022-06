MTur destaca crescimento do ecoturismo no país

O ecoturismo se consolida como tendência no pós-pandemia, de acordo com informações oficiais do Ministério do Turismo (MTur). Em alusão à data que celebra o meio ambiente (05 de junho), o MTur destaca o crescimento do ecoturismo no país, impulsionado por ações desenvolvidas pelo governo federal.

O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, reconhecido internacionalmente por reunir um dos maiores conjuntos de atrativos naturais do planeta.

Conforme dados oficiais do Ministério do Turismo (MTur), são mais de 116 mil espécies animais e 46 mil espécies vegetais conhecidas. O segmento de Turismo de Natureza é uma tendência mundial, que tem se consolidado na retomada das atividades após o início da pandemia causada pelo novo coronavírus.

145 unidades de conservação federais

Evidenciando o crescimento no Brasil, as 145 unidades de conservação federais, administradas pelo ICMBio, e que possuem visitação monitorada, contabilizaram 16,7 milhões de visitas em 2021, destaca o Ministério do Turismo (MTur). O número é o maior registrado em pelo menos cinco anos, superando o cenário pré-pandemia. A título de comparação, em 2017 foram registradas 10,7 milhões de visitantes, enfatiza a divulgação oficial.

A natureza é o destino preferido do turismo doméstico

No cenário pré-pandemia, cerca de 1,5 milhão de turistas brasileiros viajaram dentro do país motivados pelos segmentos de natureza/aventura, o que representa 26% das viagens realizadas a lazer no ano de 2019.

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), o Turismo de Natureza foi responsável, também neste mesmo ano, por motivar a viagem de cerca de dois em cada dez turistas internacionais (19%), registrando o maior índice dos últimos cinco anos: 2015 (15,7%), 2016 (16,6%), 2017 (16,3%) e 2018 (16,3%), segundo o Anuário Estatístico de Turismo.

Mtur em ação

De acordo com informações oficiais, para promover o Turismo de Natureza no país e incentivar a prática do turismo sustentável, o Ministério do Turismo (MTur) desenvolve uma série de ações.

Parceria

Apenas em 2022, em parceria com instituições de ensino de todo o Brasil, a Pasta ofertou 1.275 vagas em cursos de capacitação de guias de turismo em atrativos naturais, informa o Ministério do Turismo (MTur). Deste total, 400 estão abertas com inscrições até o dia 10 de junho para profissionais que atuam nas regiões Norte e Centro-Oeste do país.

Em outra frente, os ministérios do Turismo e do Meio Ambiente junto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) mantêm a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), destaca o Ministério do Turismo (MTur) através de recente divulgação oficial.