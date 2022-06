Não me sinto produtivo: O que pode ser?

Eu não me sinto produtivo, por que será que isso acontece? Quais são os motivos pelos quais eu nunca consigo sentir a sensação de produtividade?

Essas perguntas fazem parte da sua rotina? Se sim, respire fundo e venha refletir conosco no decorrer deste conteúdo. Pois neste texto nós apontamos algumas das possíveis causas da falta de produtividade.

Esperamos que este texto possa servir positivamente para a sua autoanálise e autoconhecimento. Vamos lá!

Por que será que eu não me sinto produtivo?

“Afinal, por que será que eu não me sinto produtivo? Mesmo depois de um dia longo de trabalho, executando muitas tarefas, ainda assim eu sinto como se não tivesse concluído nada demais… E não importa o quanto eu inclua atividades no meu dia: sempre me sentirei dessa forma”.

Infelizmente, este discurso acima é muito recorrente. Pode ser que você já tenha dito algo parecido, como também pode ser que já tenha ouvido isso de alguém.

Independente das circunstâncias, a verdade é que a sensação de falta de produtividade pode aparecer para diversas pessoas, nas mais variadas situações.

Saber analisar o caso e buscar estratégias que minimizem o problema é um caminho árduo, mas que vale muito a pena. Para lhe ajudar, fizemos as considerações listadas a seguir:

1. Falta de metas e objetivos

Muitas vezes, você tem se sentido pouco produtivo por, simplesmente, não ter metas e objetivos. Isso porque se não soubermos o que queremos alcançar e aonde queremos chegar, como saberemos se o nosso dia rendeu ou não?

Afinal, parece que tudo está sendo feito no piloto automático. Logo, não há um propósito maior por trás do que executamos. Isso pode fazer com que não nos sintamos produtivos, já que temos a sensação de que aquilo que é feito “não leva a lugar algum”.

2. Ausência de prioridades

Mesmo que você tenha objetivos e metas de longo prazo, se as prioridades não existirem, como será possível saber o que deve ser feito hoje, amanhã e depois?

E ainda, como será possível mensurar o quanto você evoluiu e concluiu com o passar dos dias? Pois é!

Por isso, antes de dizer “não me sinto produtivo”, que tal analisar a sua lista de prioridades?

3. Dificuldade para delegar o que sobrecarrega

Se você tem sobrecarregado a sua rotina, o motivo de não se sentir produtivo pode ser exatamente esse. Pois pare e pense: se você aceita toda e qualquer demanda, dia após dia, como poderá concluir a carga de tarefas em tempo hábil?

A ausência dessa conclusão de atividades pode fazer com que você não se sinta produtivo no dia a dia.

4. Falta de método e rotina desregrada

Se você não tem nenhum método e, ainda, possui uma rotina toda desregrada e bagunçada, pode ser que esses sejam os motivos pelos quais a falta de produtividade opera em sua vida.

Afinal, sem rotina nós não conseguimos criar um fluxo de trabalho tão interessante… Ao menos não no sentido de mensurar o crescimento diário.

E sem método podemos perder muito tempo planejando uma execução.

Por isso, analise essas esferas da sua rotina e verifique por que você tem dito e repetido “não me sinto produtivo”. 😉