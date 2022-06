Não sabe como encontrar o seu número do PIS? Confira 8 maneiras diferentes

O PIS (Programa de Integração Social) foi criado pelo Governo Federal como o objetivo de beneficiar os trabalhadores de empresas privadas. O programa possibilita acesso a outros vários benefícios do meio federal, além de ajudar no desenvolvimento das empresas.

Entretanto, caso tenha perdido os seus documentos e não saiba o seu número do PIS, consultar ou ter acesso a um dos benefícios concedidos por meio do programa pode ser difícil. Frente a isso, veja a seguir 8 formas de encontrar a sua numeração.

Central de Atendimento da Previdência

O trabalhador pode consultar o número do seu PIS pelo telefone 135, da Previdência Social. O atendimento está disponível das 7h às 22h, de segunda a sábado.

Central de Atendimento da Caixa Econômica

A Caixa Econômica Federal também possui um atendimento exclusivo para consulta do PIS. Basta ligar para o 0800 726 0207. O atendimento eletrônico é feito 24 horas por dia, sete dias por semana.

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

No aplicativo Carteira de Trabalho Digital é possível conferir o número do seu PIS. Basta baixá-lo (disponível para Android e iOS) e fazer o login junto ao site Gov.br.

Aplicativo FGTS

Outra opção de aplicativo para consulta é do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Para isso, baixe o app na loja de aplicativos do seu celular (disponível para iOS e Android) e acesse com o seu CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Aplicativo Caixa Trabalhador

O cidadão ainda pode encontrar o seu número PIS por meio do aplicativo Caixa Trabalhador. Como nas outras opções, será necessário baixar o aplicativo (disponível para Android e iOS) e acessar usando o CPF.

Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis)

Também é possível consultar a numeração pelo site do Cnis. Basta acessar o portal, clicar na opção “Cidadão” e se inscrever como filiado. Vale ressaltar que o sistema dará o número do NIT, sendo este o mesmo que PIS.

Site da Caixa

A instituição também permite que o número do PIS seja consultado pelo seu site. Basta informar o seu CPF e fazer o login. Caso não tenha cadastro, crie um registro informando seus dados pessoais.

Site Meu INSS

Por fim, o trabalhador ainda consegue descobrir o seu número PIS pelo portal “Meu INSS”. Na prática será necessário entrar com sua conta Gov.br. O sistema exibirá todos os seus dados cadastrais, incluindo o seu PIS/NIT ao final da página.