Nem todas as plataformas de negociação Crypto são fraudulentas

Por muitos anos, as plataformas de negociação de criptomoedas receberam críticas e críticas duras de pessoas de vários campos. Criticar uma plataforma é correto, mas não deve ir além dos limites, e não se deve vitimizar todas as plataformas e pessoas que lidam com criptomoedas. concordamos que existem plataformas que saquearam o dinheiro das pessoas, mas todos são diferentes de todos. A superfície digital está cheia de plataformas, que são legítimas e não fraudes. Você deve concluir sua pesquisa inicial antes de se inscrever em qualquer plataforma de negociação. Procure as análises de suas plataformas escolhidas na Internet, leia as postagens do blog sobre elas, pergunte aos usuários sobre sua experiência e, em seguida, inscreva-se nas plataformas de negociação de criptomoedas. E sempre tente começar a negociar com o menor depósito. Resolvemos esse problema para você e encontramos uma plataforma para você, confiável e com todas as características que estão em demanda. Essa plataforma é um gênio da criptografia. O Crypto Genius é tão genial quanto uma plataforma de negociação deve ser para negociar moeda digital sensível. Ele cumpriria todos os seus requisitos para ganhar dinheiro para você. Seu dinheiro suado será convertido em muito lucro com o Crypto Genius.

Gênio das Criptografias

Crypto Genius é uma plataforma de negociação digital totalmente automatizada. Devido à automação do software, o usuário do mesmo não precisa de nenhuma experiência para operar o software. Tudo é feito pelo robô da Crypto Genius. E você não precisa fazer nenhum tipo de esforço nas sessões de negociação. O robô da Crypto Genius faz a negociação do mercado digital em ascensão e queda para seu cliente. A plataforma é muito confiável e os algoritmos das negociações são mostrados em tempo real. A maior vantagem do Crypto Genius é que ele negocia várias criptomoedas. Além do Bitcoin, você pode negociar Dash, Litecoin, Bitcoin Gold, Ethereum, etc com o Crypto Genius. Tanto o Forex quanto as ações são negociadas com sucesso com ele.

Como funciona?

O Crypto Genius foi desenvolvido por John Mayer. A plataforma usa tecnologia e estratégias avançadas para negociar no maior mercado de negociação. Analisar os dados de um mercado tão grande não é feito por um homem, e o robô faz isso em segundos. Os algoritmos são gerados a partir dos dados de mercado para tomar decisões de negociação informadas. A Crypto Genius registrou alguns dos melhores corretores do mundo, que garantem que todos os negócios lucrativos vistos no mercado sejam executados para seus clientes. O software alega ter um lucro de $ 5.000 por um depósito de $ 1.000. Isso é cinco vezes maior. O que mais você quer? Seu dinheiro suado não será desperdiçado com o Crypto Genius.

A conta do crypto Genius

Achamos que abrir uma conta com o Crypto Genius é tão fácil quanto poderia ser. Sem complicações e sem preocupações em todo o processo. Mesmo um leigo pode abrir uma conta neste software. A interface é tão simples. Vamos ler as etapas abaixo para saber sobre o processo de registro1. Inscreva-se no Crypto Genius2. Adicione fundos à conta ativada3. Faça negociações ao vivo

Inscreva-se com o Crypto Genius

Basta preencher um formulário de registro simples e enviá-lo para se registrar no Crypto Genius. Não são necessários longos procedimentos de registro e inscrição para se tornar parte de sua comunidade. Nem mesmo a taxa de inscrição é cobrada.

Adicione fundos na conta ativada

Adicione $ 250 ou mais do que na conta como investimento. Você pode usar o PayPal para fazer isso. A etapa de deposição é muito rápida e a deposição é feita em segundos. Sem perda de tempo em nenhuma etapa até agora. Aconselhamos que você adicione apenas $ 250 se estiver negociando criptomoedas pela primeira vez. Descubra suas estratégias de negociação e adicione mais do que isso.

Faça negociações ao vivo

Assim que o dinheiro for adicionado, sua conta estará pronta para voar no mercado digital. Você pode negociar criptomoedas, moedas fiduciárias, pares de cripta/fiat como BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD, etc, juntamente com as ações. Nesta etapa, aconselhamos você a usar o modo de negociação de demonstração antes do modo de negociação ao vivo.O recurso de conta demo é um dos principais recursos de sucesso do Crypto Genius. Ele irá ajudá-lo a tomar as decisões certas para suas sessões de negociação. Ele fornecerá o material na forma de tutoriais para aprender as estratégias de negociação. Não há necessidade de nenhum certificado para negociar com o Crypto Genius. A interface do software é suficiente para ensinar tudo. Como a plataforma é automatizada, não precisa se preocupar se você não obtiver nenhuma estratégia.

Excelentes recursos do Crypto Genius

Sem taxas de registro, sem corte de quaisquer encargos de conta e lucro.

• Fácil remoção de lucro através do sistema bancário online, portais online como Neteller e cartões de crédito como Master card, Visa Card, Express ou Discovery. Nenhum aborrecimento é criado ao solicitar uma transação

• Uso de tecnologia sofisticada para fazer algoritmos do mercado. Portanto, é feita uma análise de negociação precisa e todas as decisões são tomadas com base nesses algoritmos em tempo real.

• Tem uma taxa de vitórias muito alta entre seus concorrentes.

• Equipe muito simpática e receptiva que lida com o centro de suporte ao cliente. A equipe tenta o seu melhor para resolver o problema do cliente em poucos minutos. Portanto, daremos uma classificação de cinco estrelas a uma equipe tão agradável.

• O melhor sistema de segurança está instalado nele para manter os dados protegidos contra hackers.

• Um sistema de verificação rápida para rastrear as contas que são de golpistas. Nenhum compromisso é feito neste sistema. A verificação é feita para manter a interface segura contra casos fraudulentos, e todos os usuários do Crypto Genius são reais e sérios sobre a negociação de ativos digitais.

• O sistema de pagamento também mostra o algoritmo dos lucros da conta do cliente. Após cada sessão, é feita uma análise rápida de quanto lucro é obtido com quanto investimento. Este processo funciona muito rapidamente para evitar atrasos

• O software funciona de forma eficiente em todos os dispositivos inteligentes