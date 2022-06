NEO BPO abre vagas para contact center

Em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a NEO BPO anunciou a abertura de novas vagas para contact center. A empresa de telemarketing, que é especialista em tecnologia e na criação de produtos digitais, oferece, ao todo, 877 postos de trabalho para atuação em diferentes cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco e Bahia.

Podem se candidatar pessoas com idade mínima de 18 anos e conhecimentos em informática básica, tais como digitação e preenchimento de dados no sistema. Além disso, os candidatos deverão ter disponibilidade para trabalhar em uma das unidades da NEO nas cidades de Mogi das Cruzes (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Salvador (BA).

É importante notar que, embora o número de vagas disponíveis seja grande, a empresa informa que ele está sujeito a alteração sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento. As contratações, por sua vez, fazem parte da estratégia de crescimento da empresa, que tem reforçado o seu potencial como empregadora em todo o país e registrado um aumento constante das equipes.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios, como vale alimentação ou vale refeição, convênio médico e odontológico, vale transporte e auxílio creche/babá. Além disso, a NEO BPO trabalha diariamente para auxiliar no desenvolvimento profissional de seus colaboradores e, portanto, possui parcerias de estudos com diversas faculdades e cursos de inglês, também oferecendo estes benefícios aos seus colaboradores.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/neobpo para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada.