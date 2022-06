Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a NEO oferece mais de 800 vagas em todo o país. A empresa de telemarketing, que é especializada em tecnologia e na criação de soluções e produtos digitais, disponibiliza chances para profissionais interessados em trabalhar na área de contact center.

Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos e conhecimentos em informática básica, tais como digitação e preenchimento de dados no sistema. Além disso, eles precisam ter disponibilidade para atuar presencialmente nas unidades da empresa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco e Bahia.

As contratações fazem parte do processo de crescimento sustentável da empresa, que desde março tem recrutado pessoas de todas as idades para posições dentro da companhia, demonstrando seu compromisso com o propósito de transformação digital, sempre priorizando a busca pela excelência em seus serviços.

A NEO oferece salário compatível com o mercado, e uma série de benefícios, como vale alimentação ou refeição, convênio médico e odontológico, vale transporte e auxílio creche/babá.

Além disso, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento profissional de seus colaboradores, a empresa possui parcerias de estudos com diversas faculdades e cursos de inglês.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://jobs.kenoby.com/neobpo, para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastar seu currículo.

É importante notar, ainda, que as chances são rotativas e, portanto, o número de vagas está sujeito a alteração, sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda da empresa.