Neogrid abre vagas para diversas áreas

A Neogrid, única empresa do segmento de software que oferece soluções de ponta a ponta na gestão da cadeia de suprimentos (SCM – Supply Chain Management), anunciou a abertura de vagas para diversas áreas. Ao todo, são 23 postos de trabalho para os departamentos de Marketing, Customer Sucess (CS) e Comercial/Vendas.

Com a possibilidade de atuação no formato de trabalho híbrido – com atividades na sede da empresa, em Joinville (SC), ou nas capitais São Paulo e Porto Alegre – e no modelo 100% remoto, para quem reside em regiões distantes dos escritórios, a empresa oferece chances para analista de marketing júnior (designer), analista de marketing pleno, business development representative júnior (BDR), lead development representative (LDR), sales development representative pleno (SDR), tech leader I (SDR) e analista de testes sênior. Os requisitos, é claro, variam de acordo com a posiçãok desejada, mas todas as vagas se destinam também a pessoas com deficiência.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a day off, programa de saúde e bem-estar, neobaby, programa de reconhecimento, day off de aniversário, mapa de carreiras, horário flexível, vale alimentação e refeição flexível, auxílio medicamento, assistência odontológica, assistência médica, seguro de vida, auxílio creche e bolsa de estudos. Além disso, a empresa conta com uma universidade corporativa que oferece cursos, treinamentos e workshops variados.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página de carreiras da empresa para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada. Clique aqui para acessar.