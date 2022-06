Neogrid tem vagas de emprego pelo país; veja regiões

A Neogrid, empresa de soluções para gestão automática em cadeias Supply Chain, tem vagas de emprego pelo país. As oportunidades atendem diferentes áreas dentro da companhia, e estão abertas para o registro de profissionais que atendam às exigências e residam em regiões com chances abertas. Veja as regiões e as funções disponíveis para candidatura.

Neogrid anuncia novas contratações no Brasil

A Neogrid é especialista em aumentar a disponibilidade dos produtos em pontos de vendas e realizar a diminuição do excesso de estoque, sendo referência nacional no segmento em que atua. Buscando novos talentos, a empresa está contratando profissionais de Porto Alegre, São Paulo e Joinville, que se identifiquem com o perfil da companhia e atendam às exigências das áreas que pretendem ocupar.

Algumas posições poderão ser exercidas de maneira totalmente remota, ou seja, candidatos de qualquer região do país também podem se inscrever para essa modalidade. Confira a listagem completa das funções disponíveis para candidatura:

Analista de Testes nível Sênior – Joinville ou remoto;

Analista de Marketing nível Júnior – Joinville ou remoto;

Tech Leader SDR – Joinville ou remoto;

Sales Development Representative nível Pleno – Joinville ou remoto;

Business Development Representative nivel Junior – Joinville ou Remoto;

Analista de Data Quality nível Júnior – São Paulo ou Remoto;

Analista de Customer Services nível Pleno – Joinville ou Remoto;

Gerente de Negócios – Porto Alegre ou Remoto;

Banco de Talentos Pessoas com Deficiência – Joinville ou Remoto.

Como se inscrever

Para ocupar uma das oportunidades na empresa Neogrid, os candidatos devem consultar os requisitos necessários para a função e se registrar através do site de inscrição.

