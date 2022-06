Nova CNH 2022 é lançada oficialmente; veja como trocar

Como já é de conhecimento da maioria da população, o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH 2022) entrou em vigor a partir deste mês de junho. Sendo assim, o cidadão que for tirar o documento a partir deste mês já poderá contar com a sua carteira com todas as novas alterações.

A princípio, conforme informações do Governo, a implementação acontecerá de maneira gradativa. Sendo assim, você que está interessado no novo modelo, não precisa trocar a sua carteira de habilitação imediatamente, ou seja, o seu documento antigo ainda está valendo.

Antes de mais nada, é importante destacar que a emissão da nova CNH será feita, em primeiro lugar, para condutores que precisam renovar o documento, ou a cidadãos que irão tirar a sua habilitação pela primeira vez. Por sua vez, existem outras situações em que será obrigatório emitir a carteira com as devidas atualizações.

Nesse sentido, confira a seguir todas as alterações para o documento em 2022, bem como quando será obrigatório emitir a sua nova versão.

Mudanças na CNH Antes de mais nada, confira o que irá compor a nova versão da CNH 2022: Inicialmente, indicadores para documentos temporários (letra “P”) ou definidos (letra “D”);

Itens que somente serão visto por luz ultravioleta;

Informação indicando se o motorista utiliza o veículo para trabalho;

Campo específico indicando possíveis restrições médicas;

Indicação da categoria a qual o motorista é habilitado a dirigir, com a imagem do veículo do lado;

Novo design, com o verde e o amarelo como cores predominantes;

Implementação do código MRZ utilizado em passaportes que permitirá o uso da habilitação em outros países;

Possibilidade de utilizar o nome social;

Mantimento do uso do QR CODE, adotado ainda em 2017;

Quando preciso trocar a versão antiga da CNH pela nova;

Portanto, implementação do formato digital. Troca do documento será obrigatória? A troca do documento atual pelo novo não ocorrerá simplesmente pelo fato das mudanças. Assim, o novo modelo terá sua implementação de maneira gradativa, através das seguintes situações: Renovação da CNH ;

; Inclusão de uma categoria;

Troca devido a algum erro entre os dados impressos;

Solicitação da segunda via do documento. Sendo assim, os condutores que tirarem a primeira habilitação após o mês de junho ou ainda for reabilitado já receberá a CNH no novo modelo. Seja como for, a mudança no documento não será obrigatório para os motoristas que já estão habilitados. Os primeiros que vão tirar o novo documento serão os candidatos à primeira habilitação, ou ainda pessoas que estão renovando o seu documento. Portanto, os motoristas com a CNH atual ainda poderão utilizar o documento até o fim de sua validade. O novo documento de CNH, por sua vez, serão disponibilizados para esse grupo logo após a renovação da habilitação. Validade continuará a mesma Por fim, é importante destacar que a validade do novo modelo de habilitação vai continuar a mesma. Definido em abril, o padrão funciona da seguinte maneira, conforme a validade: 10 anos da CNH – para motoristas com até 50 anos;

5 anos da CNH – para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos;

3 anos da CNH – para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos.