Nova mudança pode incluir mais de 1 milhão de cidadãos

Pouco mais de 18 milhões de pessoas receberam ou ainda receberão o dinheiro do Auxílio Brasil neste mês de junho. Os dados são do próprio Ministério da Cidadania. De acordo com o Governo Federal, a situação pode sofrer uma alteração a partir dos próximos pagamentos. Afinal, existe a possibilidade de novas entradas no projeto.

Segundo informações de bastidores divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, o Governo Federal avalia a possibilidade de zerar a fila de espera para entrada no Auxílio Brasil. Para tanto, seria necessário desembolsar pouco mais de R$ 25 bilhões para os pagamentos deste ano. O dinheiro já seria suficiente para bancar todas as propostas do programa.

Com os R$ 25 bilhões, o Governo Federal conseguiria pagar o aumento de R$ 200 por família no Auxílio. Assim, cada um passaria a receber, no mínimo, R$ 600 por mês. Hoje o patamar mínimo pago é de R$ 400. Além do valor, o Planalto também conseguiria inserir mais de 1,6 milhão de cidadãos na folha de pagamentos.

Caso a mudança se concretize, o número total de usuários do Auxílio Brasil poderia se aproximar dos 20 milhões de cidadãos. O foco para a seleção estaria nas pessoas que já estão na fila de espera. São cidadãos que cumprem todas as regras de entrada para o benefício social, mas que ainda assim não conseguiram receber nada.

O Governo Federal explica que a fila de espera se forma quando o número de usuários que pretende receber determinado programa social é notadamente maior do que o número de vagas disponíveis no projeto. O fenômeno acontece quando o dinheiro disponível no orçamento não é mais suficiente. É justamente este o ponto que o poder executivo pretende mudar.

Fila de espera

No entanto, ao menos considerando as informações divulgadas pela Folha de São Paulo, é certo dizer que o dinheiro que o Governo quer liberar pode não ser suficiente para inserir todo mundo e zerar a fila de espera para entrada no programa.

Os dados mais recentes divulgados pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontam que mais de 2,3 milhões de pessoas estavam na fila de espera para entrar no Auxílio em abril. Como dito, o Governo pretende inserir menos do que este patamar.

Entretanto, os dados do próprio Ministério da Cidadania são diferentes. De acordo com a pasta, pouco mais de 700 mil brasileiros estavam na fila de espera em maio. Considerando que este seja o dado correto, então o Governo conseguiria zerar a fila com o montante planejado.

Auxílio Brasil

Inicialmente, o projeto que cria um adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil teria o seu parecer apresentado na última segunda-feira (27), pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). No entanto, a entrega foi adiada para a terça-feira (28).

O senador também não entregou a nova versão do texto ontem. Segundo informações da imprensa, ele teria alegado que ainda restavam alguns detalhes importantes antes de apresentar o documento ao Congresso Nacional.

De todo modo, as mudanças que o senador apontam não devem mudar o teor do projeto. Além de aumentar o Auxílio Brasil, o Governo quer elevar os valores pagos pelo vale-gás nacional e criar um voucher de R$ 1 mil para os caminhoneiros.