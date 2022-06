Novo aumento do vale-gás pode durar apenas até o final do ano

O Governo Federal vem seguindo firme na ideia de aprovar um aumento para o valor do vale-gás nacional ainda este ano. O plano é pagar a elevação já a partir da próxima liberação, que deve acontecer no mês de agosto. No entanto, a mudança não seria fixa, de modo que o aumento só poderia durar até o final deste ano.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, o vale-gás nacional paga oficialmente sempre ao menos a metade do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. O patamar é sempre definido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Para este mês de junho, por exemplo, todas as famílias recebem R$ 53.

O plano do Governo Federal é dobrar o patamar. Eles deixariam de pagar a metade do preço do botijão e pagariam o valor completo. Assim, os usuários poderiam receber mais de R$ 100 a cada pagamento, embora ainda não esteja claro se os repasses poderiam se tornar mensais, ou se o programa continuaria sendo pago a cada dois meses.

Caso o projeto seja aprovado, os pagamentos dobrados do vale-gás nacional seguiriam sendo repassados até o próximo mês de dezembro, ou seja, até um mês depois das eleições presidenciais no Brasil. Nesse sentido, alguns membros da oposição pretendem criticar a ideia de manter os valores apenas durante este período.

Parte da oposição ao presidente Jair Bolsonaro (PL) se prepara para acusar o chefe de estado de usar o programa social para “tentar ganhar votos” neste momento. Esta, aliás, não seria a primeira vez que os deputados usariam o argumento. Durante a aprovação do programa Auxílio Brasil, a discussão também veio à tona.

Não é preciso se inscrever

Alguns pontos são importantes nesta história: independente das decisões que o Governo Federal possa vir a tomar em relação ao vale-gás nacional, o cidadão precisa saber que não é necessário realizar nenhum tipo de inscrição para o programa.

Recentemente, agentes da Polícia Federal (PF) explicaram que bandidos se aproveitam deste momento de muita informação e desinformação sobre o tema, para enviar falsas mensagens para a população afirmando que eles precisam fazer inscrições ou enviar dados com urgência.

O Ministério da Cidadania afirma que não realiza nenhum processo de seleção desta forma. Além disso, a pasta também garante qualquer tipo de alteração nesse sentido, será anunciada nos seus canais oficiais em um momento oportuno.

Mudanças no vale-gás não atingem o mês de junho

Até lá, seguem valendo as regras atuais para este mês de junho. Segundo o Ministério da Cidadania, pouco mais de 5,6 milhões de brasileiros estão aptos ao recebimento do vale-gás nacional agora. O número representa um aumento de pouco mais de 29 mil pessoas em relação aos números de abril.

Para junho, a fila de espera para entrada no programa segue quase inalterada. Dados mais recentes divulgados pelos autores do projeto na Câmara dos Deputados apontam que mais de 18 milhões de brasileiros estejam nesta situação neste momento.

Ainda não é possível saber se o projeto que o Governo pretende enviar ao Congresso Nacional tentará diminuir a fila de espera. Até aqui, informações de bastidores indicam que o foco do Palácio do Planalto é mesmo o aumento nos pagamentos para quem já faz parte da folha de liberações.