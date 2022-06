Novo empréstimo da Serasa e do Banco PAN com juros baixos

Na última terça-feira (7), a Serasa e o Banco Pan anunciaram o lançamento de uma nova linha de crédito para os trabalhadores que desejam antecipar o seu FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O serviço contará com juros mais baixos que a média de mercado e será acessível até mesmo para negativados. O intuito é que os contratantes utilizem os valores no pagamento de dívidas ou para o lazer, como em uma viagem.

Novo empréstimo da Serasa e do Banco PAN

Em suma, o novo crédito permitirá que o trabalhador antecipe até sete anos do saque-aniversário do FGTS. A contratação ocorrerá de forma 100% online, e o dinheiro cairá na mesma hora.

Segundo a Serasa, a “modalidade de empréstimo com antecipação do FGTS, a partir de agora pode ser realizada com o auxílio da Serasa, cujo propósito é a saúde financeira dos consumidores, e conta com a experiência do PAN na oferta de crédito para os brasileiros. ”

O empréstimo será liberado com taxas especiais de juros a partir de 1,69% ao mês. A diretora do Serasa eCred, Amanda Rapouzo, explica que, “Com taxas muito menores do que as habituais praticadas pelo mercado, brasileiros que normalmente enfrentam dificuldades e burocracia para ter acesso aos sistemas de crédito podem voltar à vida econômica e realizar planos e sonhos usando seus próprios recursos”.

De acordo com o superintendente executivo de B2C do Banco PAN, André Carvanele, “Fomos o primeiro banco a oferecer a contratação desse produto in-app, e como pioneiros, enxergamos nessa parceria uma ótima oportunidade de levar ao marketplace de crédito Serasa eCred, com exclusividade, a expertise do PAN de oferecer empréstimo com base no FGTS a milhões de consumidores. Oferecemos a antecipação de até sete parcelas do saque-aniversário, com dinheiro na conta na hora que o cliente fechar o empréstimo e com juros bem abaixo do mercado”.

A solicitação do crédito deve ser realizada pelo site Serasa ECred. A Serasa ainda esclareceu que “o empréstimo será debitado diretamente da conta do FGTS, sem impacto no orçamento mensal, além de permitir taxas mais acessíveis aos brasileiros, inclusive, para negativados. ”