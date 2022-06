NUBANK agora terá função para agendar PIX; veja como usar

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada na última quarta-feira (29) e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

Outra novidade anunciada pelo Nubank nesta semana foi o Buscador de Boletos. A nova ferramenta permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ.

A intenção, não diferente da do outro recurso, é proporcionar agilidade aos clientes da fintech. É importante frisar que ambos os serviços estão disponíveis na área “Assistente de Pagamentos”, disponível na tela inicial do aplicativo.

Nubank libera empréstimo pessoal com ótimas condições

Agora, os clientes do Nubank podem contratar o crédito pré-aprovado com zero burocracia. A oferta pode ser consultada por meio do próprio aplicativo, sendo possível, verificar o valor que pode ser firmado.

O contratante tem a opção de taxas personalizadas e receber o dinheiro imediatamente, permitindo a escolha do melhor momento para começar a pagar. Saiba mais sobre o serviço a seguir!

Empréstimo pessoal do Nubank

Para conferir se o cadastro já está na lista dos pré-aprovados pelo Nubank, basta que o candidato acesse o aplicativo da fintech. Após acessar, confira o valor disponível para contratar, em seguida digite o valor desejado e em quantas parcelas deseja dividir.

De acordo com o banco digital, tudo é automatizado, a taxa de juros é calculada imediatamente no momento da simulação, como também o valor a ser pago mensalmente, de acordo com a data escolhida para o pagamento, sendo possível até 90 dias depois da data da contratação.

Não há uma data exata para começar a pagar, porém, o empréstimo deve ser pago em sua totalidade até 24 meses. Após analisar as condições mostradas pelo aplicativo, o cliente poderá confirmar a sua solicitação. O valor será depositado na sua conta imediatamente.

Como pedir o empréstimo no aplicativo do Nubank

Veja como realizar o procedimento de contratação do empréstimo do Nubank a seguir:

Acesse o aplicativo da fintech; Nos atalhos da página inicial, vá em “Empréstimo”; Em seguida, toque em “Simular Empréstimo”; Informe o motivo da contratação do crédito; Digite o valor que deseja contratar e o número de parcelas para pagamento; Feito isso, verifique todas as condições, como juros e o valor total do empréstimo.

Caso queira contratar o serviço após a simulação, na mesma aba toque em confirmar transação. Lembrando que será necessário informar alguns dados complementares.