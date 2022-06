Nubank anuncia nova conta para adolescentes

O Nubank anunciou que vai liberar alguns de seus serviços aos jovens de 12 a 17 anos de idade. A fintech vai permitir que o público tenha acesso a cartões de créditos, cartão de débito com prazo de validade na conta, recarga de celular, Pix e transferências.

Além disso, a depender da autorização dos responsáveis, o menor poderá abrir uma conta digital. Conforme as informações do banco digital, inicialmente, a oportunidade estará disponível apenas para 57 milhões de clientes.

Contudo, segundo o Nubank, o objetivo é promover uma educação financeira acerca dos serviços digitais. De todo modo, é importante frisar que essa primeira fase é de testes. Sendo assim, os serviços só estarão disponíveis nos próximos meses.

Veja quais são as outras instituições que oferecem serviços financeiros para menores de idade

Banco Inter: Disponibiliza a conta Kids, sem taxa de abertura ou manutenção. Segundo o banco, a intenção é auxiliar os pais e responsáveis na educação financeira dos filhos.

C6 Bank: Concede a conta digital C6 Yellow, para quem ainda não completou 18 anos. A conta é grátis e disponibiliza um cartão de débito e um aplicativo específico para os adolescentes. Com isso, é possível acompanhar todas as despesas.

Banco Next: Oferta a conta digital Next Joy em parceria com a Disney. Como nos bancos anteriores, o objetivo é ensinar os menores a compreenderem mais sobre dinheiro e educação financeira com personagens da Marvel e da Disney.

Mercado Pago: Também disponibiliza uma conta para menores. A abertura da conta é grátis e é permitida para adolescentes entre 13 e 17 anos, mediante a autorização do responsável.

Vale ressaltar que em todas essas contas serviços financeiros são disponibilizados, no entanto, limitados conforme a liberação da instituição financeira e dos pais.

Nubank lança promoção com prêmio de até R$ 50 mil

O Nubank lançou, no último dia 13, a promoção “Vale-Vida”, destinada aos clientes do seguro de vida da fintech. Os usuários do Nubank Vida estão recebendo vales virtuais ou tickets para serem trocados por produtos ou serviços do banco digital.

De acordo com as informações, os clientes terão duas chances para responder a questionários todos os meses. O “Quis da Vida”, como é chamada a pesquisa da fintech, vai conceder tickets com valores de R$ 30 a R$ 100.

No mais, a promoção também promoverá sorteios mensais com valores entre R$ 1 mil a R$ 6 mil. Todavia, no final da campanha ainda haverá um grande prêmio no valor de R$ 50 mil, que será sorteado entre os clientes do seguro.

Como participar do “Vale-Vida” do Nubank?

Participar da promoção é bem simples, basta ser cliente do seguro “Nubank Vida” e acompanhar o andar da campanha pelo próprio aplicativo. A iniciativa será válida até o dia 30 de novembro de 2022.

Para conseguir os tickets e receber os prêmios é necessário:

Acessar o aplicativo do Nubank no seu celular; Procurar pela seção do Nubank Vida; Tocar em “Promoção Vale-Vida Nubank”; Ler os termos da promoção “Vale-Vida Nubank” e prosseguir caso esteja de acordo; Para dar início a sua participação, no site “Vale-Vida Nubank”, para onde será redirecionado, comece a preencher o Quiz da Vida.

Será possível ver quem foram os ganhadores na lista dos sortudos do mês. Fique atento ao aplicativo.