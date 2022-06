Nubank libera investimentos a partir de R$ 1 diretamente no aplicativo

A partir de agora, os clientes do Nubank podem investir na plataforma sem precisar se cadastrar na corretora Nu Invest ou similares. Isso porque, foram liberadas diversas formas de aplicação de dinheiro pelo aplicativo através do PIX, pagamentos de contas, acompanhamento da fatura do cartão, entre outras possibilidades.

Além disso, a fintech passou a permitir que os usuários investissem um valor a partir de R$ 1,00. Desta forma, a instituição mostra a acessibilidade do serviço. Em suma, os clientes podem investir em três fundo de investimentos, em ações, BDRs, ETFs e CDBs.

Para verificar se a opção está disponível, basta o interessado acessar a aba de “Investimentos” do banco digital. Na prática, o serviço estará visível logo na página inicial. Importante ressaltar que é bom manter os dados cadastrais atualizados para conseguir ter acesso as melhores possibilidades.

Vantagens de investir no aplicativo do Nubank

O serviço pode ser contratado totalmente de forma digital, e conta com um time de especialistas na área financeira para selecionar os melhores produtos para o interessado. Além disso, a instituição procura entender o perfil do investidor para oferecer o melhor do mercado.

Outro ponto positivo importante de ser destacado diz respeito a isenção de taxa na hora de contratar um investimento. Neste caso, o interessado pode realizar uma simulação para conferir as condições do serviço, verificando o valor da operação, sem risco de surpresas.

A fintech deixou claro que pretende ampliar o seu catálogo de investimentos, incluindo novas possibilidades futuramente. Enquanto isso, o cliente que se interessar pode aproveitar as opções de investimentos já disponíveis, inclusive, por meio do Nu Invest. Todavia, para utilizá-lo é necessário realizar um cadastro adicional.

Como desbloquear cartão de crédito Nubank?

Após a chegada do cartão físico em seu domicílio, acesse o aplicativo do Nubank e siga os passos abaixo:

Faça login com seus dados cadastrados; Na tela inicial, na aba que indica o status do cartão, toque em “Recebi o cartão”; Com a ferramenta em mão, insira os quatro últimos dígitos no verso do cartão no campo solicitado pelo aplicativo; Pronto, agora é só aguardar que o desbloqueio seja feito.