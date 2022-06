Nubank oferece seguro de celular para casos de furtos simples

Um dos principais bancos digitais do país, o Nubank, oferece um seguro para celulares que forem roubados. O serviço inovador visa atender os cidadãos que moram em cidades com grande incidência de furtos simples, ou seja, aqueles em que a vítima não sofre agressão.

O Nubank Celular Seguro, assim como os demais serviços da fintech, pode ser contratado de forma bem prática. A empresa diz que pretende promover uma experiência com “simplicidade, zero burocracia e preço que cabe no bolso”.

Nubank: Como gerar o extrato da conta e comprovante de transação antiga

Normalmente as seguradoras cobram apenas o furto qualificado, em que há violência ou sinal de arrombamento. Todavia, o banco digital agora pode suprir os crimes mais “simples”. Esse delito ocorre quando se esquece a bolsa aberta em um estabelecimento e o cidadão tem o seu celular perdido sem que ninguém perceba, por exemplo.

“A verdade é que nenhum furto é simples para o cliente”, diz a vice-presidente de produto do Nubank, Livia Chanes. “Qualificado ou não, essa é uma dor de cabeça e nossa proposta é resolvê-la”. A executiva ainda ressalta que a preocupação da fintech é fornecer soluções para problemas reais dos clientes.

“Logicamente, há alguns passos mínimos para requerer a cobertura, como a necessidade de boletim de ocorrência”, explica. A instituição financeira também exige o cancelamento do IMEI do celular.

Nubank oferece seguro de celular

Vale ressaltar que o cliente interessado pode fazer uma simulação para analisar as condições que mais lhe satisfaz, considerando que há opções de valores do serviço a depender do modelo do celular. Ou seja, a pessoa pode pagar uma mensalidade maior ou menor.

A princípio, confira a seguir algumas simulações:

Galaxy A32 (Samsung): o celular que custa no mercado cerca de R$ 1.650 tem mensalidade inicial de R$ 19;

iPhone 13 Pro Max (Apple): o celular que custa no mercado cerca de R$ 8.800 tem mensalidade inicial de R$ 62.

Na aba do Nubank Celular Seguro no aplicativo, o cliente ainda pode selecionar recursos extras, como a cobertura de danos acidentais e a validade do seguro em viagens ao exterior. Por fim, é importante destacar que há carência de 30 dias a partir da contratação.