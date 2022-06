Nubank: Saiba como antecipar a liberação do limite de seu cartão de crédito

Usuários do cartão de crédito Nubank, o famoso roxinho, podem liberar o seu limite antecipando o pagamento da fatura mensal. É possível quitar parte do valor ou até mesmo o total por meio do saldo disponível na conta ou por boleto.

No caso de pagamentos por boleto, deve-se considerar que pode demorar 3 dias úteis até que a quitação seja processada. Sendo assim, é possível que após o pagamento por boleto o seu limite só será liberado após 3 dias do pagamento.

Veja a seguir como antecipar o pagamento da sua fatura do Nubank

Via boleto

Abra o aplicativo do Nubank; No menu, vá em “Cartão de Crédito”; Toque sobre a fatura que deseja pagar antecipadamente; Selecione a opção “Pagar fatura”, que possui um símbolo de código de barras; Ajuste o valor do pagamento, para a quantia que vai adiantar ou deixa como estar caso fará o pagamento total; Para terminar, copie o código de barras ou envie o boleto (PDF) por e-mail para ser pago em um estabelecimento.

Via saldo da conta

Abra o aplicativo do Nubank; Escolha a opção “Conta”, que mostra o valor do seu saldo; Em seguida, toque em “Pagar”; Clique em “Pagar fatura do cartão”; Ajuste para o valor que você deseja; Por fim, clique em “Continuar” para confirmar a operação.

O pagamento da fatura pelo saldo da conta é automático, sendo assim, o seu limite é liberado na mesma hora.

Nubank oferece R$200 e R$50; entenda

Em 2013, o Nubank foi fundado com um propósito de eliminar burocracia e as barreiras que impediam as pessoas de controlarem seu dinheiro. A fintech entrou no mercado com o objetivo de simplificar o cotidiano financeiro de cada cliente com transparência e segurança. Nesse sentido, atualmente o banco oferece R$200 para utilização do cartão no contactless (por aproximação) e também pelo menos R$50 de crédito para quem acabou de se tornar cliente.

Em primeiro lugar, o banco oferece um limite para pagamentos sem senha, no valor de até R$ 200. O limite do cartão pode ser reajustado pelo cliente através do próprio aplicativo da fintech.

Ademais, o Nubank libera o valor inicial de R$ 50 de crédito através do seu aplicativo. Caso você ainda não saiba, o banco dispõe de um cartão de crédito, que além de possuir diversos benefícios, não tem anuidade.